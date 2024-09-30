Türk Hava Yolları’ndan Brüksel Uçuşlarında İptal Duyurusu

Türk Hava Yolları (THY), Brüksel Havalimanı’ndaki personel grevi nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferlerin detayları THY Basın Müşavirliği tarafından açıklandı. 30 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

İptal Edilen Uçuşlar

30 Eylül tarihinde iptal edilen uçuş:

TK 1941 İstanbul – Brüksel

1 Ekim tarihinde iptal edilen uçuşlar:

TK 1942 Brüksel – İstanbul

TK 1937 İstanbul – Brüksel

TK 1938 Brüksel – İstanbul

TK 1939 İstanbul – Brüksel

TK 1940 Brüksel – İstanbul

TK 1943 İstanbul – Brüksel

TK 1944 Brüksel – İstanbul

Grevin Etkileri ve Sefer İptalleri

Havalimanı görevlilerinin grevi, 30 Eylül ve 1 Ekim’deki uçuş planlarını doğrudan etkiledi. Bu nedenle, THY belirli uçuşlarını iptal etmek zorunda kaldı. Yolcuların seyahat planlarını yeniden düzenlemeleri gerektiği ve uçuşlarla ilgili güncellemeleri takip etmeleri önerildi.