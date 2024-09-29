İstanbul’daki Havalimanlarının Yolcu Sayısı 80 Milyonu Aştı

İstanbul Havalimanları Ocak-Ağustos Döneminde 80 Milyon Yolcuya Ev Sahipliği Yaptı

2024 yılının ocak-ağustos döneminde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından toplam 80 milyon 927 bin 61 yolcu seyahat etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6 milyon 156 bin 277 kişi artarak %9’luk bir büyümeyi temsil ediyor.

Salgın sonrası dünya genelinde artan uçuş talebi Türkiye’de de etkisini gösteriyor. Ocak ayında başlayan artış trendi yılın sekiz ayında da devam etti.

İstanbul Havalimanı’nda İç Hatlar Gerilerken, Dış Hatlar Arttı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, İstanbul Havalimanı’nı ocak-ağustos döneminde toplam 53 milyon 410 bin 136 kişi kullandı. Bu yolcuların 11 milyon 658 bin 410’u iç hat, 41 milyon 751 bin 726’sı ise dış hat yolcusu oldu.

Geçen yıl aynı dönemde 50 milyon 671 bin 110 yolcunun kullandığı havalimanında, bu yıl toplam yolcu sayısı 2 milyon 739 bin 26 kişi artış gösterdi. İç hatlarda %4’lük bir düşüş yaşanırken, dış hat yolcu sayısında %9 artış kaydedildi. Genel toplamda ise İstanbul Havalimanı’nda %6 oranında bir artış görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Yolcu Sayısı Arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hem iç hem de dış hat yolcu sayısında artış yaşandı. 2024 yılının ilk sekiz ayında, iç hatlarda 13 milyon 172 bin 953, dış hatlarda ise 14 milyon 343 bin 972 yolcu bu havalimanını kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimani

Toplamda 27 milyon 516 bin 925 yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 417 bin 251 yolcu artışı kaydetti. İç hatlarda %15, dış hatlarda %13 ve toplamda %14 artış gerçekleşti.

Toplam Yolcu Sayılarındaki Artış

İstanbul’daki havalimanlarından yılın ilk sekiz ayında toplamda 80 milyon 927 bin 61 kişi seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 74 milyon 770 bin 784 olarak gerçekleşmişti. Bu verilere göre, İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı 6 milyon 156 bin 277 kişi artarak %9 oranında bir büyüme gösterdi.

Transit Yolcu Sayısında Düşüş

İstanbul havalimanlarında transit yolcu sayısı geçen yılın ocak-ağustos dönemine göre düşüş gösterdi. 2023 yılında 305 bin 95 kişi transit geçiş yaparken, bu yıl bu rakam 166 bin 90’a geriledi. Transit yolcu sayısında %45,6’lık bir düşüş kaydedildi.

Uçuş Sayıları da Arttı

2024 yılının ilk sekiz ayında İstanbul havalimanlarında toplam uçuş sayısı da yolcu sayısına paralel olarak arttı. İstanbul Havalimanı’nda iç hatlarda 80 bin 197, dış hatlarda ise 266 bin 398 olmak üzere toplam 346 bin 595 sefer düzenlendi.

Geçen yılın aynı döneminde 337 bin 369 uçuş yapılmıştı. Bu yıl, uçuş sayısında 9 bin 226 artış kaydedildi ve uçuş sayıları %3 oranında arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise toplam uçuş sayısı geçen yıla göre %7 artarak 160 bin 694’e ulaştı.

Kargo Taşımacılığında Artış Yaşandı

Kargo taşımacılığında da önemli bir artış kaydedildi. İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl iç ve dış hatlarda toplam 959 bin 480 ton kargo yükü taşınırken, bu yıl taşınan kargo miktarı %30 artışla 1 milyon 251 bin 596 tona ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da kargo taşımacılığı %18 oranında artarak 37 bin 549 tona çıktı.