Seattle-Seul Uçuşlarında Yeni Dönem: Alaska Air Group’tan Büyük Atak

Alaska Air Group, Seattle çıkışlı uzun menzilli uçuşlar için adımlarını hızlandırıyor. Şirket, Alaska Airlines ve Hawaiian Airlines markalarını bünyesinde birleştirdikten sonra Tokyo-Narita, Roma ve Seul gibi önemli merkezlere yeni hatlar duyurdu. Bunlardan en yenisi, Seattle ile Güney Kore’nin başkenti Seul arasında gerçekleşecek olan uçuşlar. Bu hat, Hawaiian Airlines tarafından işletilecek ve Boeing 787-9 Dreamliner ile gerçekleştirilecek.

Yeni Nesil Uçaklarla Fark Yaratan Kabin Deneyimi

Seattle–Seul hattında kullanılacak olan Hawaiian Airlines’a ait Boeing 787-9 Dreamliner, hem konfor hem de kapasite açısından öne çıkıyor. Bu uçakta 34 adet tam yatar koltuklu business class ve toplamda 300 yolcu kapasitesi bulunuyor. Business class bölümünde Adient Ascent süitleri tercih ediliyor. Bu süitler, doğrudan koridora erişim ve özel kapılar ile yüksek seviyede mahremiyet sağlıyor.

Aynı uçak daha önce Hawaiian Airlines’ın Honolulu–New York JFK hattında kullanılıyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, bu hatta yeniden Airbus A330-200 dönüyor. Böylece Dreamliner’ın daha iş odaklı Seattle pazarına kaydırılması sağlanmış oldu.

Alaska Air Group’un Stratejik Planı

Alaska Airlines, Hawaii merkezli Hawaiian Airlines’ı satın almasının ardından iki şirketi tek bir hava işletme sertifikası altında toplamayı planlıyor. Ancak marka kimliklerini ayrı tutacaklar. Hawaii’ye yapılan uçuşlar Hawaiian Airlines markasıyla, diğer uzun menzilli uluslararası uçuşlar ise Alaska Airlines markasıyla yapılacak.

Bu strateji ABD’de nadir görülse de Avrupa’daki büyük havayolu gruplarında (örneğin Lufthansa Group veya Air France-KLM) benzer uygulamalara rastlanıyor. Alaska Air Group, kendi siparişi olan 9 adet Boeing 787-9 teslim edilene kadar uzun menzilli uçuşlarda Hawaiian Airlines filosunu kullanmaya devam edecek. Tokyo-Narita hattında kullanılan A330-200’ün ardından, şimdi de Seul hattı için Hawaiian Dreamliner tercih edildi.

Rekabet Güçlü: Delta ve Koreli Havayolları Oyunda

Seattle–Seul hattında rekabet oldukça yoğun. Delta Air Lines, uzun süredir bu hatta hizmet veriyor ve Airbus A350-900 tipi uçaklarını kullanıyor. Bu uçakta 32 adet Delta One süiti, 48 Premium Select ve 226 ekonomi sınıfı koltuk yer alıyor. Delta One süitlerinde de özel kapılar ve doğrudan geçiş imkânı sunuluyor.

Ayrıca Kore merkezli Korean Air ve Asiana Airlines da bu hattın güçlü oyuncuları. Korean Air, Boeing 787-10 modeliyle 36 adet Collins Horizon süitli business class sunarken, Asiana Airlines hâlâ Boeing 777-200ER ile hizmet veriyor. Ancak Asiana markası önümüzdeki yıl tamamen sonlanacak ve şirket Korean Air çatısında birleşecek.

Roma Uçuşu Alaska Airlines Markasıyla Başlayacak

Alaska Air Group’un uzun menzilli hamleleri Seul hattıyla sınırlı değil. 2026 yılının Mayıs ayında Seattle–Roma uçuşu başlayacak ve bu hat Alaska Airlines markası altında işletilecek. Bu uçuşta da Boeing 787 kullanılacak. Ancak kabin ürününde büyük değişiklikler beklenmiyor; mevcut Dreamliner içeriği sadece Alaska markası altında yeni detaylarla sunulacak.

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines’ın geniş gövde uçaklarını kullanarak uzun menzilli uluslararası pazarda güçlü bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Seul hattı, rekabetin yüksek olduğu bir pazarda güçlü bir başlangıç noktası sunuyor. Şirketin elindeki mevcut ve siparişteki Dreamliner filosu, bu stratejinin temelini oluşturuyor.