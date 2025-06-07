JetBlue, Boston-Traverse City Arasında Yeni Direkt Uçuşlarını Başlattı

JetBlue, rotasına yeni bir destinasyon ekleyerek Boston Logan Uluslararası Havalimanı (BOS) ile Michigan’ın popüler yazlık bölgesi Traverse City’ye (Cherry Capital Airport – TVC) sezonluk direkt uçuşlarını duyurdu. 5 Haziran 2025’te başlayan bu yeni hat, yaz aylarında seyahat etmek isteyen yolcular için önemli bir ulaşım fırsatı sunuyor.

Yaz Aylarında Boston-Traverse City Arasında Sezonluk Direkt Uçuşlar

JetBlue’nun yeni uçuşları, yaz sezonu boyunca Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek ve 25 Ekim 2025’e kadar devam edecek. Bu hizmetle birlikte JetBlue, New England bölgesini ve geniş uçuş ağına sahip olduğu diğer destinasyonları Michigan’ın bu gözde tatil merkeziyle bağlamış olacak.

Uçuşlar Airbus A220 tipi uçaklarla yapılacak. Bu uçaklar, beş koltuk sıralamasıyla yolculara konforlu ve hızlı bir seyahat deneyimi sunmak üzere tasarlandı. JetBlue, Boston çıkışlı en çok destinasyona sahip havayolu olarak bu yeni rotayı genişletmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

JetBlue Yetkililerinden Yeni Rota Hakkında Açıklama

JetBlue Ağ Planlama ve Havayolu İşbirlikleri Başkan Yardımcısı David Jehn, yeni hatla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yeni rota, daha fazla insanı benzersiz ve az hizmet verilen destinasyonlarla buluşturma taahhüdümüzü yansıtıyor. Traverse City’yi haritamıza ekleyerek New Englandlıların Kuzey Michigan’ın doğal güzelliklerini keşfetmesine ve bölge halkının Boston ile geniş JetBlue ağına daha kolay erişmesine imkan tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uçuş Programı ve Bilet Fiyatları

Boston’dan kalkacak JetBlue uçuşları sabah saat 09:40’ta Logan Havalimanı’ndan kalkacak ve yaklaşık iki saat süren yolculuk sonrası saat 11:56’da Traverse City’ye varacak. Geri dönüş uçuşları ise saat 12:45’te başlayıp 14:47’de Boston’da sona erecek.

JetBlue, bu yeni hat için 69 dolardan başlayan tanıtım fiyatlarıyla yolcularına ekonomik seyahat imkanı sağlıyor. Ayrıntılı bilet koşulları ve rezervasyonlar, havayolunun resmi internet sitesinden takip edilebiliyor.

Traverse City’nin Turizm ve Doğal Güzellikleri

Michigan’daki Grand Traverse Körfezi kıyısında yer alan Traverse City, Midwestern kıyı kasabası atmosferi sunuyor. Bölge, Sleeping Bear Dunes Ulusal Göl Sahili’nin yürüyüş parkurlarını ve Michigan Gölü kıyısındaki tarihi deniz fenerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler için cazip bir destinasyon.

Ayrıca, Traverse City’nin gelişen gastronomi kültürü, ziyaretçilere bölgesel lezzetler ve kaliteli restoran seçenekleri sunuyor. JetBlue’nun bu yeni hattı, sadece Boston ve çevresinden gelen turistlerin değil, aynı zamanda bölge sakinlerinin de avantajına olacak.