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THY’nin Bişkek Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Kerim Güler
6 Aralık 20240

Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e yapmayı planladığı karşılıklı uçuşların olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, hem bu akşam hem de yarınki uçuşların gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

İptal Edilen Uçuşlar ve Detaylar

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • Bu akşam saat 18.05’te İstanbul Havalimanı’ndan Bişkek’e yapılması planlanan “TK 346” sefer sayılı uçuş iptal edildi.
  • Yine Bişkek’ten İstanbul’a yarın düzenlenmesi planlanan “TK 347” sefer sayılı uçuş da iptal oldu.
  • Ayrıca, yarın planlanan “TK 344” İstanbul-Bişkek ve “TK 345” Bişkek-İstanbul seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların Dikkat Etmesi Gerekenler

THY, yolcuların iptal edilen uçuşlarla ilgili bilgi almak ve alternatif planlama yapmak için resmi web sitesini ve mobil uygulamasını takip etmelerini önerdi. Olumsuz hava koşullarının etkisinin devam etmesi halinde, yeni duyuruların yapılabileceği vurgulandı.

THY yetkilileri, bu tür durumlarda yolcu mağduriyetini en aza indirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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