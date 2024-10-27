28 Ekim Hastaneler Açık mı 2024: 28 Ekim Pazartesi Bankalar, Eczaneler ve Hastaneler Açık mı?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde kamu kurumlarının çalışma saatleri merak edilen konular arasında. 28 Ekim Pazartesi günü, resmi tatil saat 13.00’te başlayacak ve kamu kurumları öğleden sonra kapalı olacak. İşte detaylar:

28 Ekim Pazartesi Bankalar Saat Kaça Kadar Açık?

Bankalar, 28 Ekim Pazartesi günü sabah mesaiye başlayacak ve saat 13.00’e kadar hizmet vermeye devam edecek. Öğleden sonra ise bankalar kapalı olacak. 28 Ekim’de saat 13.00’ten sonra yapılan yüksek miktarlı EFT ve havale işlemleri ise yalnızca 30 Ekim Çarşamba günü hesaplara geçecek.

28 Ekim’de Eczaneler Çalışacak mı?

Eczaneler, 28 Ekim’de sabah saatlerinden itibaren öğle saatine kadar açık olacak. Saat 13.00’ten itibaren kapanacak olan eczanelerde acil ilaç ihtiyaçları için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bu nedenle ilaç ihtiyaçları için vatandaşların önceden hazırlık yapmaları önemlidir.

28 Ekim’de Hastaneler ve Sağlık Ocakları Açık mı?

Hastaneler, 28 Ekim Pazartesi günü öğlene kadar açık olacak. Saat 13.00’ten sonra ise yalnızca acil servisler hizmet verecek.,

Sağlık ocakları da saat 13.00’e kadar çalışacak ve sonrasında hizmet vermeyecek. Bu yüzden rutin sağlık kontrolleri veya poliklinik ziyaretleri için 28 Ekim öğle saatine kadar planlama yapılmalıdır.

Özel Sektör Çalışma Durumu

Özel sektörde çalışanlar için 28 Ekim’de yarım gün mesai uygulanacak. 29 Ekim Günü ise tam gün resmi tatil kapsamında Olacak.