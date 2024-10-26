27 Ekim Pazar Günü TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Ekranda?

27 Ekim 2024 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.,
Hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyenler için TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8’in yayın akışını derledik. İşte, 27 Ekim Pazar günü televizyon keyfi için ekranlarda yer alacak programlar!
TRT 1 Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 06.10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 07.00 Yedi Numara
- 10.30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 11.45 Kod Adı Kırlangıç
- 13.00 Lingo Türkiye
- 14.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 17.30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Teşkilat (Yeni Bölüm)
- 23.50 3’te 3
ATV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 06.30 Kalp Yarası
- 07.30 ATV’de Hafta Sonu
- 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
- 11.30 Dizi TV
- 12.30 Kuruluş Osman
- 16.00 Bir Gece Masalı
- 19.00 ATV Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
- 00.27 Karadut
Kanal D Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 07.00 Yabancı Damat
- 08.30 Konuştukça
- 09.45 Magazin D Pazar
- 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13.45 Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 Yalan
- 16.30 Yerli Dizi (Tekrar)
- 18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 Mahalleden Arkadaşlar
- 22.15 Arif V 216
Show TV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 08.00 Siyah Kalp
- 10.00 Pazar Sürprizi
- 13.00 Kalpazan
- 15.45 Deha
- 18.25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 Deha (Tekrar)
- 00.15 Kalpazan (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 07.00 İki Aile
- 08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
- 09.00 Ada Masalı
- 11.00 Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.15 Benim Tatlı Yalanım
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Power Rangers
TV8 Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar
- 06.00 Dizi (Tekrar)
- 08.00 Türkiye’nin Doktorları
- 09.00 Gençlik Rüzgarı
- 10.00 Affedilmeyen
- 12.15 Gazete Magazin
- 17.15 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm