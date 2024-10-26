27 Ekim Pazar Günü TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Ekranda?

27 Ekim 2024 Pazar günü televizyon kanallarında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.,

Hafta sonunu ekran karşısında geçirmek isteyenler için TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve TV8’in yayın akışını derledik. İşte, 27 Ekim Pazar günü televizyon keyfi için ekranlarda yer alacak programlar!

TRT 1 Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar

06.10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 07.00 Yedi Numara

Yedi Numara 10.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

Alparslan: Büyük Selçuklu 11.45 Kod Adı Kırlangıç

Kod Adı Kırlangıç 13.00 Lingo Türkiye

Lingo Türkiye 14.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 17.30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

Kod Adı Kırlangıç (Tekrar) 19.00 Ana Haber

Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine

İddiaların Aksine 20.00 Teşkilat (Yeni Bölüm)

Teşkilat (Yeni Bölüm) 23.50 3’te 3

ATV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar

06.30 Kalp Yarası

Kalp Yarası 07.30 ATV’de Hafta Sonu

ATV’de Hafta Sonu 10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet 11.30 Dizi TV

Dizi TV 12.30 Kuruluş Osman

Kuruluş Osman 16.00 Bir Gece Masalı

Bir Gece Masalı 19.00 ATV Ana Haber

ATV Ana Haber 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster? 00.27 Karadut

Kanal D Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar

07.00 Yabancı Damat

Yabancı Damat 08.30 Konuştukça

Konuştukça 09.45 Magazin D Pazar

Magazin D Pazar 12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

Evrim Akın ile Ev Gezmesi 13.45 Arda ile Omuz Omuza

Arda ile Omuz Omuza 14.45 Yalan

Yalan 16.30 Yerli Dizi (Tekrar)

Yerli Dizi (Tekrar) 18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20.00 Mahalleden Arkadaşlar

Mahalleden Arkadaşlar 22.15 Arif V 216

Show TV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar

08.00 Siyah Kalp

Siyah Kalp 10.00 Pazar Sürprizi

Pazar Sürprizi 13.00 Kalpazan

Kalpazan 15.45 Deha

Deha 18.25 Hafta Sonu Ana Haber

Hafta Sonu Ana Haber 20.00 Deha (Tekrar)

Deha (Tekrar) 00.15 Kalpazan (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar

07.00 İki Aile

İki Aile 08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09.00 Ada Masalı

Ada Masalı 11.00 Tülin Şahin ile Moda

Tülin Şahin ile Moda 12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

Vahe ile Evdeki Mutluluk 14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa 15.15 Benim Tatlı Yalanım

Benim Tatlı Yalanım 19.00 Star Haber

Star Haber 20.00 Power Rangers

TV8 Yayın Akışı – 27 Ekim Pazar