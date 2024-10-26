Migros’tan Kırmızı Ette 2 Al 1 Öde Kampanyası! İndirimli Fiyatlar ve Detaylar

Migros, Ekim ayının son günlerinde tüketicilere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2 Al 1 Öde kampanyası, bu kez kırmızı et reyonunda geçerli ve Migros müşterilerine büyük bir indirim avantajı sağlıyor.

Kampanya kapsamında kırmızı et ürünleri bir alana bir bedava fırsatıyla sunuluyor. İşte Migros indirimli kırmızı et fiyatları ve kampanya detayları:

Migros Kırmızı Et İndirimli Fiyatları

Uzman Kasap Dana Kıyma (400 gram): 159 TL

159 TL Uzman Kasap Dana Kuşbaşı (400 gram): 169 TL

169 TL Banvit Poşetli Bütün Piliç (Kilogram): 79,95 TL

79,95 TL Banvit Piliç Kanat (Kilogram): 159,95 TL

159,95 TL Altın Kılıç Yağlı Taze Kaşar Peyniri (600 gram): 194,95 TL

194,95 TL Yeni Mahsul Patates (Kilogram): 9,95 TL

Migros’tan Fırsatlar: Kişisel Bakım ve Bebek Ürünlerinde 2 Al 1 Öde Kampanyası

Sadece kırmızı et ürünleri değil, aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde de Migros 2 Al 1 Öde fırsatını sunuyor.

Hijyenik pedler, bebek ürünleri ve bebek bezleri de bu kampanyaya dahil edilen diğer ürünler arasında. Migros, müşterilerine uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunarak her alışverişte tasarruf fırsatı sağlıyor.

Kampanya Süresi ve Sipariş Bilgileri

Bu cazip kampanya, 27 Ekim 2024 tarihine kadar geçerli. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, hem Migros mağazalarından hem de Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek alışveriş yapabilirler.

Kısa süreli olan bu fırsatı kaçırmamak İçin hemen Migros’a uğrayabilir ya da Migrs Sanal Market’ten kolayca sipariş Verebilirsiniz!