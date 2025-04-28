Pegasus, İstanbul-Zagreb Seferlerine Yeni Uçuşlar Ekliyor

Pegasus Havayolları, Haziran ayından itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Hırvatistan’ın başkenti Zagreb arasındaki uçuş sıklığını artıracak. Şirket, bu hat üzerindeki uçuş frekanslarını haftada bir ek seferle güçlendirecek. 2 Haziran’dan itibaren başlayacak olan yeni ek seferlerle, her hafta Pazartesi, Salı, Perşembe ve Pazar günleri toplam dört uçuş gerçekleştirilecek.

İstanbul-Zagreb Uçuşlarına Talep Artışı

Pegasus, 2024 yılının Ocak ayında İstanbul ile Zagreb arasındaki uçuşlarını başlatmıştı. Geçtiğimiz yıl boyunca bu hatta 38.535 yolcu taşındı. Yeni haftalık seferlerle, şirketin bu rotadaki hizmet kapasitesini daha da artırması bekleniyor. Zagreb, son yıllarda Türk yolcuları için popüler bir destinasyon haline gelirken, Pegasus’un bu ek hizmeti, talep edilen uçuş sayısını karşılamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Zagreb’e Yeni Uçuş Seferleri İle Kolay Ulaşım

Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Zagreb hattındaki frekans artışı, hem iş seyahatleri hem de turistik ziyaretler için büyük bir avantaj sunuyor. Bu yeni ek seferlerle, yolcuların Hırvatistan’a seyahatleri daha da kolaylaşacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçan yolcular, Zagreb’e daha fazla seçenekle ulaşabilecek.

Zagreb ile Türkiye Arasındaki Bağlantılar Güçleniyor

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Hırvatistan ile Türkiye arasındaki havayolu bağlantılarının güçlenmesi, bölgedeki turizm sektörünü canlandıracak ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin pekişmesine katkı sağlayacak. Pegasus Havayolları’nın bu rotada sunduğu seferler, özellikle yaz döneminde artan seyahat talebini karşılamak için stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

Pegasus’un Zagreb uçuşlarındaki frekans artışı, İstanbul ile Hırvatistan arasında seyahat eden yolcular için daha fazla uçuş seçeneği sunacak. Ek seferlerle, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Zagreb’e seyahat daha da kolay ve hızlı hale gelecek. Bu gelişme, Pegasus Havayolları’nın bölgedeki etkisini artıracak ve yolculara daha esnek seyahat imkanı sağlayacak.