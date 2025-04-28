Los Angeles-Cancun Uçuşunda Elektronik Sigara Krizi

18 Nisan 2025 tarihinde Los Angeles’tan (LAX) Meksika’nın Cancun kentine seyahat eden bir uçak yolcusunun, uçakta elektronik sigara kullanması sonucu büyük bir gerginlik yaşandı. Olay, uçağın pilotunun yaptığı duyuru ile gündeme geldi. Reddit kullanıcıları, uçuştaki bu olayla ilgili yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Elektronik Sigara Kullanan Yolcuya Müdahale

Reddit forumunda yer alan gönderide, yolcu, uçuşta bir kadının stresli olduğu için tuvalette elektronik sigara kullanmaya karar verdiğini belirtti. Bu durumu fark eden uçuş ekibi, yolcuya müdahale etmek için hemen harekete geçti. Pilot, uçakta sigara içmenin veya buharlama yapmanın yasak olduğunu vurgulayan bir duyuru yaptı ve yolcuyu uyararak, bunun federal bir suç olduğunu hatırlattı.

Pilotun Ciddi Uyarısı: Uçak Dönme Tehdidi

Olayı aktaran Reddit kullanıcısı, pilotun uyarısının ardından uçuşun geri dönme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti. “Pilot, bu tür bir davranışın devam etmesi durumunda uçağı geri döndüreceğini ve yolcuyu eve göndereceğini söyledi,” ifadelerine yer verildi. Bu durumu yaşayan yolcu, sonrasında başını sallayarak oturduğunu ve kimseye elektronik sigara kullanmadığını belirtmek için yerini terk ettiğini ekledi.

Elektronik Sigara Kullanımı Hala Yasak

Uçaklarda elektronik sigara kullanımı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki federal yasalar gereği yasak. Alaska Airlines, sigara içmenin yanı sıra, elektronik sigara kullanımı da dahil olmak üzere, uçuştaki tüm tütün ürünlerini yasakladığını resmi internet sitesinde duyurdu. FAA tarafından belirlenen kurallara uymayan herhangi bir ürün, uçuş sırasında kullanım dışıdır.

Kriz Yaratabilecek Bir Durum

Birçok Reddit kullanıcısı, elektronik sigara kullanımının uçak içinde ciddi tehlikeler yaratabileceğine dikkat çekti. Bu tip davranışların, diğer yolcular tarafından sigara içme olarak algılanabileceğini ve uçak içinde güvenlik tehditleri oluşturabileceğini belirttiler.

Elektronik Sigara ve Sigara Kullanımına Yönelik Tepkiler

Konuyla ilgili başka bir yorumda, “Sigara içmenin yasak olduğu uçaklarda, buharlı ürünlerin de kullanılması kesinlikle yasaktır,” denildi. Ayrıca, bazı kullanıcılar, bu tür durumların uçak ekibi tarafından hızlıca rapor edilerek önlenebileceğini ifade etti.

Uçaklarda Sigara İçmek Hala Yasak

Havacılık uzmanları, uçakta sigara içmenin tehlikelerini ve yasaklarını hatırlatarak, özellikle uzun süreli uçuşlarda elektronik sigara kullanımının ciddi bir risk oluşturabileceğini belirtti. Elektronik sigara yasağının, sigara yasağına genişletilen bir uygulama olduğu vurgulandı.

Bu olay, uçaklardaki güvenlik ve düzenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Uçaklarda tütün ve buharlama ürünlerinin kullanımı, yalnızca yolcuların değil, tüm uçuş ekibinin güvenliği için kritik bir öneme sahiptir.

Bu tür olaylar, uçuş sırasında güvenliğin sağlanması ve yolcuların güvenliğinin korunması adına havayolu şirketlerinin aldığı önlemlerin önemini bir kez daha gösteriyor. Elektronik sigara kullanımının yasak olması, sadece yasal bir gereklilik değil, aynı zamanda uçuş güvenliğini sağlayan önemli bir kuraldır.