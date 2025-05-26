British Airways Avios Uçuşlarında 2026’ya Kadar Koltuklar Açıldı

British Airways Avios programına üye yolcular için 2025 sonbaharından 2026 baharına kadar olan dönemde ödül uçuş koltukları erişime açıldı. Özellikle yoğun talep gören rotalarda koltuk garantisi sağlamak isteyen gezginler için erken rezervasyon dönemi büyük önem taşıyor.

Reward Flight Finder ile Avios Koltuk Takibi Kolaylaşıyor

British Airways Avios koltuklarını takip etmek isteyenler için önerilen araçlardan biri Reward Flight Finder (RFF). Bu platform, ücretsiz ve ücretli seçenekler sunarak, kullanıcıların Avios ile alınabilecek uçuşları dünya genelinde bir yıl öncesinden görmesine imkân tanıyor. Ücretli kullanıcılar, seçtikleri uçuşlarda koltuk açıldığı anda bildirim alarak erkenden rezervasyon yapabiliyor.

RFF Abonelik Planları ve Özellikleri

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre yapılandırılan iki farklı abonelik planı bulunuyor:

Silver Plan

Aylık £3.99 veya yıllık £39.99 (şu anda iki ay ücretsiz)

Sınırsız ödül koltuğu arama

60 dakika içinde e-posta bildirimi

Avios rotalarını gösteren interaktif dünya haritası

Aynı anda beş uyarı kurulumu

Gold Plan

Aylık £6.99 veya yıllık £69.99 (iki ay ücretsiz)

Gerçek zamanlı koltuk uyarısı

20 farklı uyarı kurulumu

SMS ve e-posta bildirimleri

Özellikle sık uçan yolcular ve Avios puanlarını verimli kullanmak isteyenler için Gold plan, rekabetin yüksek olduğu rotalarda koltuk bulma şansını önemli ölçüde artırıyor.

Tek Yolcular ve Gruplar İçin Geniş Koltuk Seçeneği

Haziran 2025’ten Mayıs 2026’ya kadar olan dönemde birçok hatta Ekonomi ve Business Class sınıflarında bolca koltuk yer alıyor. Günlük seferlerde ortalama dört Ekonomi ve altı Business Class koltuğu sunuluyor; bu da hem bireysel yolcular hem de küçük gruplar için uygun alternatifler sağlıyor.

Öne Çıkan Avios Ödül Uçuş Rotaları

Londra Gatwick – Dubrovnik : Eylül ve Ekim aylarında dört Ekonomi ve dört Business koltuğu bulunan pek çok tarih mevcut.

: Eylül ve Ekim aylarında dört Ekonomi ve dört Business koltuğu bulunan pek çok tarih mevcut. Londra Heathrow / London City – Floransa : Haziran’dan Şubat 2026’ya kadar her kabinde altı koltukluk geniş rezervasyon fırsatı bulunuyor.

: Haziran’dan Şubat 2026’ya kadar her kabinde altı koltukluk geniş rezervasyon fırsatı bulunuyor. Londra Heathrow – Lizbon : Eylül 2025 – Mayıs 2026 arası dönemde her gün altı koltuk bulunabiliyor.

: Eylül 2025 – Mayıs 2026 arası dönemde her gün altı koltuk bulunabiliyor. London City / Gatwick – Palma de Mallorca: Haziran 2025 – Nisan 2026 döneminde düzenli uçuşlarda istikrarlı koltuk bulunabilirliği mevcut.

Uzun Menzilli Avios Uçuşlarında Dikkat Çeken Rotalar

Londra Gatwick – Grenada : Nisan ve Mayıs 2026’da Premium Economy ve Business Class’ta ikişer koltuk bulunan çok sayıda tarih öne çıkıyor.

: Nisan ve Mayıs 2026’da Premium Economy ve Business Class’ta ikişer koltuk bulunan çok sayıda tarih öne çıkıyor. Londra Heathrow – Johannesburg : Ağustos ve Eylül 2025’te Business ve First Class sınıflarında yüksek koltuk erişimi mevcut.

: Ağustos ve Eylül 2025’te Business ve First Class sınıflarında yüksek koltuk erişimi mevcut. Londra Heathrow – Kuala Lumpur : Mayıs 2026 boyunca Business Class’ta iki ila dört koltuk arasında yer bulunabiliyor.

: Mayıs 2026 boyunca Business Class’ta iki ila dört koltuk arasında yer bulunabiliyor. Londra Heathrow – San Francisco : Ağustos 2025’te Business Class’ta üç koltuk, Premium Economy’de ise altıya kadar koltuk yer alıyor.

: Ağustos 2025’te Business Class’ta üç koltuk, Premium Economy’de ise altıya kadar koltuk yer alıyor. Londra Heathrow – Şanghay: Ocak – Mayıs 2026 döneminde Business Class için günlük dört koltuk seçeneği; Eylül 2025’ten itibaren Premium Economy’de günlük en az iki koltuk mevcut.

Avios Koltuklarını Yakalamak İçin İpuçları

Yoğun ilgi gören rotalarda ödül uçuşlarını güvenceye almak için Reward Flight Finder’ın anlık bildirim sistemi etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Özellikle Business ve First Class kabinlerde sınırlı koltuk sayısı göz önüne alındığında, koltuk açıldığı anda hızlı rezervasyon, başarı oranını artırıyor.

British Airways Avios kullanıcıları, ister kısa Avrupa şehir gezileri ister uzun menzilli yolculuklar planlıyor olsun, erkenden rezervasyon yaparak puanlarının değerini en üst düzeye çıkarabiliyor.