Türkiye’ye 40 Eurofighter Typhoon teklifi geldi! Kritik görüşme yapıldı. İngiltere’den Türkiye’ye yapılan resmi teklifte, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışına yönelik sürecin başlatıldığı bildirildi. Satın alma teklifinin Milli Savunma Bakanlığı’na doğrudan iletildiği, sürecin SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı) tarafından değil bakanlık kanalıyla yürütüldüğü belirtildi.

Teklifin, Birleşik Krallık yetkililerinin Türkiye’yi ziyaretinde gündeme geldiği ve İngiltere merkezli savunma şirketi BAE Systems ile doğrudan temas kurulduğu bildirildi. İngiltere’nin yanı sıra Eurofighter üretiminde yer alan İtalya ve İspanya’nın da desteğiyle Almanya’nın daha önceki itirazının aşıldığı ifade edildi.

F-35 ve F-16 programlarıyla eş zamanlı ilerliyor

Türkiye’nin savaş uçağı filosunu yenileme süreci sadece Eurofighter’la sınırlı değil. Aynı dönemde, daha önce çıkıldığı F-35 programına yeniden dahil olunması yönünde ABD ile temaslar devam ediyor. Her iki taraf da bu konuda olumlu mesajlar verirken, resmi bir dönüş kararı henüz açıklanmış değil.

Öte yandan, F-16 modernizasyonu ve yeni uçak alımı konuları da hala masada. ABD Kongresi’nden daha önce geçen onayın ardından Türkiye’nin talebi doğrultusunda detaylar netleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye, tüm bu satın alım süreçlerini sadece askeri modernizasyon olarak değil, aynı zamanda diplomatik bir enstrüman olarak da değerlendiriyor.

Bu gelişmeler yaşanırken, Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN projesinin de hızla ilerlediği görülüyor. Türkiye’nin geliştirdiği yerli savaş uçağı olan KAAN’ın ilk teslimatlarının 2028-2030 döneminde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu zamanlama, Eurofighter ya da F-35 programlarının aktif hale geleceği tarihlerle örtüşüyor.

KAAN için motor hamlesi de gündemde

Türkiye, KAAN projesinde kullanılan GE F-110 motorlarının üretimi için lisans talebinde bulunmuş durumda. Şu ana kadar bu motorlardan 20 adet sipariş edildiği, bu sayının ilk faz üretimi olan 10 KAAN uçağına karşılık geldiği belirtildi. Türkiye’nin hedefi, bu motorların en az 80 adedinin TEI tesislerinde yerli olarak lisans altında üretilmesini sağlamak.

Eğer bu hedef gerçekleşirse, Türkiye’nin hava gücünde önemli bir dönüşüm gerçekleşecek. İlk üretim F-16’ların envanterden çıktığı bu süreçte, KAAN’ların yerini almasıyla birlikte yerli üretimin ağırlığı da artacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in BAE Systems yetkilileri ve İngiltere Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin ardından Eurofighter teklifinin resmi olarak sunulduğu değerlendiriliyor. Satın alma sürecine dair nihai kararların önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor.