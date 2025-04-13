7 Mayıs’ta ABD Uçuşlarında “Real ID” Zorunluluğu Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), 7 Mayıs 2025 itibarıyla Real ID uyumlu kimliklerin iç hat uçuşlarında zorunlu hale geleceğini duyurdu. Bu düzenleme, 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarının ardından hazırlanan 11 Eylül Komisyonu raporunun önerileri doğrultusunda 2005 yılında Kongre tarafından kabul edilen “Real ID Yasası” kapsamında hayata geçiriliyor.

Real ID, sahtecilik ve kimlik hırsızlığına karşı güvenliği artırmak amacıyla geliştirilen bir federal kimlik standardı. TSA’nın açıklamasına göre, bu yeni sistemle birlikte yolcuların kimlik doğrulaması daha güvenli ve standart hale getirilecek.

Hangi Belgeler Real ID Yerine Geçebilir?

TSA’nın kabul ettiği Real ID uyumlu kimlik belgeleri şunlardır:

Gelişmiş Sürücü Belgesi (EDL)

Gelişmiş Kimlik Kartı (EID)

ABD Pasaportu

ABD Pasaport Kartı

ABD Askeri Kimliği

Daimi İkamet Kartı (Green Card)

USCIS tarafından verilen Çalışma Yetkilendirme Kartı (I-766)

Federal olarak tanınan bir kabile tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik

Geçerli yabancı pasaport

Washington Eyaleti gibi bazı eyaletler, Real ID uyumlu kimliklerde yıldız yerine ABD bayrağı simgesi kullanıyor.

Kimlik Belgesine Henüz Sahip Olmayanlar Ne Yapmalı?

ABD vatandaşları, Real ID almak için tsa.gov/real-id adresine girerek eyaletlerine göre yönlendirilmiş bilgilere ulaşabilir. Bazı eyaletlerde işlem süresi üç haftaya kadar sürebildiğinden, Mayıs ayında seyahat etmeyi planlayanların başvurularını geciktirmemesi gerekiyor.

Real ID Zorunluluğu Ne Zaman ve Nerelerde Geçerli Olacak?

7 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, Real ID uyumlu kimliği bulunmayan hiçbir yetişkin yolcu ABD iç hat uçuşlarına kabul edilmeyecek. Ayrıca ABD havaalanlarının güvenlik bölgelerine, askeri üslere veya diğer federal tesislere girişler de yalnızca bu belgelerle mümkün olacak.

Real ID Neden Bu Kadar Önemli?

Real ID yalnızca kimlik doğrulama amacı taşımıyor. Aynı zamanda terörle mücadele ve uçuş güvenliğini sağlamak için geliştirilen sistemlerin temelini oluşturuyor. TSA yetkilileri, standardize edilmiş kimlik sisteminin ulusal uçuş yasağı listelerinin güvenli şekilde uygulanabilmesi açısından da kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Uzun Süredir Beklenen Düzenleme Artık Yürürlükte

Real ID’nin uygulanması, 2005’te kabul edilen yasaya rağmen teknoloji, eyalet altyapıları ve pandemi gibi sebeplerle birçok kez ertelenmişti. Son olarak Biden yönetimi döneminde yapılan nihai düzenlemeyle uygulama tarihi 7 Mayıs 2025 olarak sabitlendi.

Artık ABD’de iç hat uçuşlarına binmek isteyen herkesin Real ID uyumlu bir kimlik belgesi taşıması gerekiyor. Uçağa binmeden önce kimliğinizin uygun olup olmadığını kontrol etmeniz, seyahatinizin sorunsuz geçmesi açısından büyük önem taşıyor.