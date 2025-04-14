F-16 EDPOD Tüm Testleri Geçti: Elektronik Harpte Yeni Adım

TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli EDPOD, gerçek radar sistemlerine karşı yapılan testlerde tam not aldı.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen F-16 Elektronik Destek Podu (EDPOD), gerçek radar sistemleriyle yapılan tüm testlerden başarıyla geçti. Gelişme, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Bakan Kacır, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

EDPOD Nedir? Hangi Yeteneklere Sahip?

EDPOD, F-16 savaş uçaklarına entegre edilebilen ve çevresel radar tehditlerini tespit edebilen taktik elektronik destek sistemidir. Sistem, düşman hedef ve takip radarları, füze güdüm radarları ile hedef aydınlatma radarlarından gelen sinyalleri algılayarak kayıt altına alır. Aynı zamanda:

Yüksek kapasiteli ham veri kaydı,

Hassas konum belirleme,

Radar temas bilgilerini görev sonrası analiz için kaydetme,

Gerçek zamanlı tehdit bilgisini diğer askeri unsurlarla paylaşma

gibi kritik işlevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

EDPOD Yerli ve Milli İmkânlarla Geliştirildi

TÜBİTAK BİLGEM’e bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) tarafından geliştirilen EDPOD’un, benzeri yurt dışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında öne çıkan özelliği, kritik bileşenlerinin tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilmiş olmasıdır. Bu yönüyle sistem, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığını azaltmaya önemli katkı sunmaktadır.

Elektronik Harp Teknolojilerinde Stratejik Hamle

TÜBİTAK BİLGEM, her ülkenin stratejik mahremiyeti olarak kabul edilen elektronik harp (EH) teknolojileri alanında, Türkiye’ye özgü altyapı ve sistemleri hayata geçirmek üzere çalışmalar yürütmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına cevap veren EDPOD projesi, bu alandaki yetkinliğin artırılması açısından stratejik öneme sahiptir.

Geleceğe Yön Veren Teknolojik Atılım

EDPOD’un görev sonrası elde edilen radar temas ve konum bilgilerini yüksek hassasiyetle kaydetme yeteneği, hem analiz hem de savunma planlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca sistemin anlık tehdit bilgisini paylaşabilme kapasitesi, ortak savunma operasyonlarında etkinliği artıracak şekilde tasarlanmıştır.