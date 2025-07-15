Singapur’a gidenleri sürpriz bekliyor! Uçaktan in doğaya karış

Singapore Airlines (SIA) Grubu ile Mandai Wildlife Group arasında başlatılan üç yıllık stratejik ortaklık, Singapur’un doğayla iç içe bir seyahat destinasyonu olma vizyonunu bir adım öteye taşıyor. 11-12 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek APEX FTE Asya Fuarı’nın ana ortaklarından Singapore Airlines, bu iş birliğiyle sadece yolculuk deneyimini değil, doğaya duyarlılığı da ön plana çıkarıyor.

Yapılan anlaşma sayesinde Singapore Airlines müşterileri, Mandai Yaban Hayatı Koruma Alanı’ndaki birçok eşsiz deneyime doğrudan erişim hakkı kazanacak. Singapur Hayvanat Bahçesi, Gece Safarisi, Kuş Cenneti, Nehir Harikaları gibi alanlarda sağlanan ayrıcalıkların yanı sıra, doğa koruma çalışmalarına da katkıda bulunulabilecek.

Pelago üzerinden özel deneyimler, KrisShop’ta ortak markalı ürünler

SIA müşterileri, şirketin dijital platformu Pelago üzerinden Mandai Yaban Hayatı Koruma Alanı’na dair çeşitli deneyimleri satın alabilecek. Bu deneyimler arasında, Singapur Hayvanat Bahçesi’nde rehberli turlar, Nehir Harikaları’nda interaktif aktiviteler ve Banyan Tree bünyesindeki Mandai Yağmur Ormanı Tatil Köyü’nde konaklama gibi seçenekler bulunuyor.

Ayrıca, iki kurumun ortak markalı ürünleri KrisShop’ta satışa sunulacak. Bu ürünler aynı zamanda Mandai alanındaki seçili mağazalarda da bulunabilecek. Böylece ziyaretçiler sadece doğayla değil, temaya uygun hediyelik ürünlerle de etkileşim kurma imkânına sahip olacak.

Uçuşlar doğaya, doğa uçuşlara taşınıyor

Singapore Airlines, bu iş birliği kapsamında yalnızca ziyaretçilere ayrıcalık tanımakla kalmıyor, aynı zamanda lojistik destek de sağlıyor. Yaban hayatı koruma projeleri kapsamında, hayvanların Singapur’daki doğal yaşam parklarına taşınmasında veya eski yaşam alanlarına geri gönderilmesinde hava yolculuğu desteği sunulacak.

Ağustos 2025’ten itibaren SIA’nın uçak içi eğlence sistemi KrisWorld üzerinden, Mandai Wildlife Group’a ait belgesel içerikler de yayınlanacak. Bu içerikler, hayvanların Kuş Cenneti’ndeki yeni yuvalarına taşınma sürecine dair hazırlanan “Büyük Göç: İlk Adımlar ve Yeni Cennet” adlı yapımları da içerecek. Böylece yolculuk esnasında doğaya dair farkındalık da artırılacak.

KrisFlyer üyeleri için Curiosity Cove ve Exploria gibi yeni kapalı alanlara dair promosyonlar sunulacak. Üyeler hem bilet alışverişlerinde mil kazanabilecek hem de 2025’in üçüncü çeyreğinde başlatılacak “Colugo Kampı” gibi doğa temalı etkinliklere katılma hakkı elde edecek.

Singapur’un doğayla uyumlu şehir yaşamı vizyonu bu projeyle daha görünür hale geliyor. Uçak biletinden safariye, tatil köyünden belgesellere kadar her detay doğayla entegre bir seyahat anlayışı üzerine kurulu. Singapore Airlines ve Mandai Wildlife Group’un bu ortaklığı, sadece bir tatil değil, bütüncül bir keşif deneyimi sunmayı hedefliyor.