Uçuş kapısı son dakikada değişse bile artık sorun yok!

Yolcuların sıkça karşılaştığı “kapı değişikliği” ya da “koltuk güncellemesi” gibi son dakika sürprizleri artık sorun olmaktan çıkıyor.

İspanyol havayolu şirketi Iberia, dinamik biniş kartı sistemini devreye aldı. Bu yeni dijital çözüm sayesinde, yolcuların biniş kartları gerçek zamanlı olarak güncellenebilecek. Koltuk numarası, kapı bilgisi ya da sınıf yükseltmeleri gibi değişiklikler anında kartlara yansıyacak.

Bu teknolojik hamle, hem müşteri deneyimini iyileştirmeyi hem de havalimanındaki operasyonları hızlandırmayı hedefliyor. Yolcular, artık yanlış kapıya gitme ya da değişiklikleri kaçırma gibi sorunlarla uğraşmayacak. Tüm bilgiler, mobil cihazlara push bildirimle iletilecek.

Anlık güncellemeler mobil uygulama ve dijital cüzdanlarda

Yeni sistem, Iberia mobil uygulaması kullanıcıları için aktif hale getirildi. Hem iOS hem de Android platformlarında çalışan bu özellik sayesinde biniş kartı, seyahat boyunca değişikliklere karşı canlı tutuluyor. Ayrıca Apple Wallet veya Google Wallet’a aktarılan biniş kartları da otomatik olarak güncellenebiliyor. Böylece uçuş kapısı değiştiğinde yolcu ekstra bir işlem yapmadan doğru yönlendirmeyi anında alabiliyor.

Iberia aynı zamanda mobil bildirimlerin yanı sıra e-posta yoluyla da değişiklikleri bildirmeye devam edecek. Havayolu şirketi, bu yenilik sayesinde uçuş öncesi yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Iberia dijitalleşmede hız kesmiyor

Yeni dinamik biniş kartı uygulaması, Iberia’nın müşteri deneyimi odaklı dijital dönüşüm projelerinden sadece biri. Şirket kısa süre önce ChatGPT ile entegre çalışan “Iberia GPT” adını verdiği sanal seyahat asistanını da kullanıma sunmuştu. Bu yapay zekâ destekli sistem, yolculara kişiselleştirilmiş rota, tatil önerisi ve rezervasyon desteği sağlıyor.

İberia ayrıca, iletişim zorluğu yaşayan yolcular için geliştirdiği “Háblalo x Iberia” adlı uygulamayla erişilebilirlik konusunda da örnek gösteriliyor. Apple ile yaptığı işbirliği sayesinde AirTag cihazlarının entegre kullanımı ile kayıp bagaj takibi de dijitalleşen hizmetler arasında yer alıyor.

Havacılık sektörü her geçen gün daha fazla teknolojiyle buluşurken, Iberia’nın bu hamlesi sadece yolcu konforunu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda operasyonel verimliliği de üst seviyeye çıkaracak gibi görünüyor.