Uçakta film izleme dönemi başlıyor! Aeromexico’dan dev Wi-Fi hamlesi

Aeromexico, kısa menzilli uçuşlarında yolcu deneyimini üst seviyeye taşımak için önemli bir adım atıyor. Şirket, Embraer E190 filosuna Viasat tarafından sağlanacak yüksek hızlı uydu bağlantısı kuracağını açıkladı. Bu teknoloji sayesinde yolcular artık uçuş sırasında film izleyebilecek, canlı spor müsabakalarını takip edebilecek, sosyal medyada gezinebilecek ve e-postalarını kontrol edebilecek.

Yeni hizmet, Viasat’ın küresel Ka-band uydu ağı üzerinden sağlanacak ve 2027 yılına kadar tüm E190 uçaklarında aktif hale gelecek. Aeromexico böylece Latin Amerika’da ağının tamamında reklama dayalı ücretsiz mesajlaşma sunan ilk ve tek havayolu olma unvanını kazanacak.

Tüm uçaklarda ücretsiz mesajlaşma dönemi

Aeromexico’nun Dijital ve Müşteri Deneyimi Direktörü Andres Castañeda, yapılan açıklamada şu sözlere yer verdi:

“E190 filomuzu modernize ederek kısa menzilli hatlarımızda olağanüstü uçuş deneyimleri sunmak istiyoruz. 2027’ye kadar tüm uçaklarımızda Wi-Fi hizmetini aktif hale getirerek yolcularımızın dilediği yerde bağlantıda kalmasını sağlıyoruz. Mesajlaşma ücretsiz olacak, daha geniş bağlantı isteyenler ise ücretli internet paketleri satın alabilecek.”

Yolcular artık sadece bağlantıdan değil, hızdan da memnun kalacak. Gelişmiş Viasat altyapısı sayesinde, uçuş sırasında kesintisiz video izleme ve anlık sosyal medya kullanımı mümkün hale gelecek. Bu da uçuşların daha konforlu ve keyifli geçmesini sağlayacak.

Viasat ve Embraer ortaklığıyla geliyor

Viasat’ın Ticari Havacılık Kıdemli Başkan Yardımcısı Don Buchman, havayolu sektöründe internet bağlantısına yönelik beklentilerin her geçen gün arttığını belirterek, “Yolcular artık evdeki konforu 30 bin fit yükseklikte de talep ediyor.

Aeromexico ile çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Yüksek hızlı, kaliteli ve kesintisiz Wi-Fi ile havada geçirilen zaman yeniden tanımlanıyor” dedi.

Embraer Hizmet ve Destek CEO’su Carlos Naufel ise, bu hizmetin E190 filosuna katma değer sağlayacağını ifade etti. Embraer, bağlantı sistemleri konusunda sürekli yeni çözümler geliştirerek yolcu konforunu artırmayı hedefliyor.

Uçaklarda internet bağlantısı her geçen yıl daha yaygın hale gelirken, Aeromexico’nun bu hamlesi sektörde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Hem iş seyahatlerinde hem de tatil uçuşlarında internete bağlı kalmak isteyenler için bu gelişme, uçuş tercihlerini etkileyebilecek düzeyde önemli bir yenilik.