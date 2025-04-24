TEKNOFEST KKTC’ye Gidene THY’den Yüzde 20 İndirim!

Türk Hava Yolları, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek TEKNOFEST için bilet alacak yolcularına yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor. Türk Hava Yolları (THY), 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST için özel bir kampanya başlattı.

THY’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe katılmak isteyen yolcular 5 Mayıs’a kadar biletlerini satın almaları halinde yüzde 20 indirimli uçuş imkânından yararlanabilecek.

İndirim Hem Gidiş-Dönüş Hem Tek Yön Uçuşlar İçin Geçerli

Kampanya kapsamında 29 Nisan – 5 Mayıs 2025 tarihleri arasındaki KKTC seferlerinde, hem gidiş-dönüş hem de tek yön uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanacak. Böylece TEKNOFEST’e katılacak teknoloji tutkunları, ulaşım masraflarını daha ekonomik hale getirme şansı yakalayacak.

“KKTCTKFEST” Kodunu Girenler Avantajlı Uçuyor

İndirimli biletlerden faydalanmak isteyen yolcuların dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor. Kampanya, sadece THY’nin mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden satın alınan biletlerde geçerli olacak.

Yolcuların rezervasyon işlemi sırasında ödeme aşamasında “KKTCTKFEST” promosyon kodunu girmeleri gerekiyor.

TEKNOFEST KKTC’de İlk Kez Düzenleniyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek. Gençler, öğrenciler ve teknoloji girişimcileri tarafından büyük ilgi gören etkinlik, farklı yarışmalar, sergiler ve hava gösterileriyle dört gün boyunca ziyaretçilere ev sahipliği yapacak.