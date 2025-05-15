Finnair, havacılık sektöründe bir ilke imza atarak dünyanın ilk “Native Order” sistemini resmen devreye aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) One Order standartlarıyla uyumlu olan bu yeni dijital yapı, 5 Mayıs Pazartesi günü duyuruldu. Finnair’in attığı bu stratejik adım, yalnızca Finlandiya’yı değil, tüm küresel havacılık sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Native Order Nedir? Geleneksel Sistemlere Neden Veda Ediliyor?

Native Order, yolcunun rezervasyon bilgilerini, tercihlerine göre ek hizmetleri ve kişisel verilerini tek bir dijital kayıt altında toplayan birleşik bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu sistem, yıllardır kullanılan ayrı ayrı düzenlenen PNR (Passenger Name Record) kayıtları ve e-bilet sistemlerinin yerini alıyor. Amaç, yolcu deneyimini sadeleştirmek, veri yönetimini iyileştirmek ve havayolu ile iş ortakları arasında daha entegre bir iletişim sağlamak.

Finnair’den Dünyanın İlk ‘Native Order’ Sistemi

Yeni sistem, Finnair’in dijitalleşme sürecindeki öncü rolünü pekiştirirken, diğer havayolları için de dönüşüm yolunda önemli bir örnek oluşturuyor. “Offers and Orders” adı verilen yapıyla birlikte yolculara daha kişiselleştirilmiş, dinamik ve ihtiyaç odaklı seyahat paketleri sunulabiliyor.

Havacılıkta Dijital Perakendecilik Dönemi Başladı

Finnair yetkilileri, bu dönüşümle birlikte havayolu sektörünün perakende anlayışında da devrim yaşandığını belirtti. Artık uçak bileti, bagaj, koltuk seçimi, otel rezervasyonu ve hatta araç transferleri tek bir dijital sipariş içinde toplanabiliyor. Böylece yolculuk daha bağlantılı ve sorunsuz hale geliyor.

Yeni sistemin öne çıkan avantajları şunlar:

Dinamik fiyatlama ve paketleme olanağı

Daha sade sistem altyapısı ve kolay entegrasyon

Operasyonel verimlilik ve daha etkili iletişim

Gerçek zamanlı verilere dayalı kişiselleştirme

Bu gelişme yalnızca teknik bir yenilik değil, aynı zamanda havayolu işletmeciliğinde iş yapış şekillerinin tamamen değişmesine neden olacak büyük bir dijital dönüşüm hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Seyahat Sektörü İçin Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Finnair’in hayata geçirdiği bu yeni sipariş modeli, diğer havayolları için de modernizasyon sürecinin temel taşlarından biri olabilir. Küresel pazarda hizmet çeşitliliğiyle fark yaratmaya çalışan havayolları için Native Order sistemi, müşteri sadakati ve gelir artırma konusunda önemli fırsatlar sunuyor.

Bu dönüşüm sayesinde:

Uçak + otel + transfer gibi çok modelli seyahat deneyimleri daha kolay entegre edilebiliyor

Gerçek zamanlı verilerle kişiye özel hizmetler geliştirilebiliyor

Ortak sistemlere erişimle iş birlikleri güçleniyor

Yolcuya daha az temas noktası ve daha fazla şeffaflık sağlanıyor

Yolcu Odaklı Dijital Evrim

Finnair, bu dönüşümün sadece teknik bir yenilik değil, müşteri ilişkilerini yeniden tanımlayan bir yapı olduğunu vurguladı. Offers and Orders sistemi sayesinde yolcular, dijital platformlar üzerinden seyahat tercihlerine uygun hizmetleri doğrudan seçebiliyor, seyahatlerini gerçek zamanlı olarak özelleştirebiliyor.

Yeni yapı, aynı zamanda havacılık sektörünün dijital çağın gereklerine uyum sağlama çağrısına da güçlü bir yanıt niteliği taşıyor. Sektör liderlerinin, benzer sistemleri devreye alarak dijitalleşen müşteri taleplerine yanıt vermesi bekleniyor.

Küresel Etkiler: Daha Az Karmaşa, Daha Fazla Bağlantı

Finnair, Helsinki–Londra Heathrow hattında gerçekleştirdiği ilk Native Order siparişiyle bu yeni dönemi resmi olarak başlattı. Bu gelişme, çok sayıda rezervasyon, üçüncü parti hizmet sağlayıcısı ve parçalı bilgi akışıyla baş etmeye çalışan uluslararası yolcular için büyük kolaylık anlamına geliyor.

Yeni sistemle birlikte yolcular şu avantajlara sahip olacak:

Basitleştirilmiş rezervasyon süreçleri

Gerçek zamanlı güzergâh güncellemeleri

Kapsamlı hizmet özelleştirme seçenekleri

Havaalanlarında ve hizmet noktalarında daha az işlem gerekliliği

Havayolu Perakendeciliğinde Yeni Bir Çağ Başlıyor

Finnair’in öncülüğünü yaptığı Native Order uygulaması, havayolu sektörünü geleneksel yapılarından koparıp, modern dijital ekosistemlere taşıyor. Bu yeni sistem, sadece operasyonel kolaylık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yolcu deneyimini tamamen yeniden şekillendiriyor.

Finnair’in attığı bu adım, dijital havacılığın geleceğini tanımlayan önemli bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Diğer havayollarının da bu yapıyı takip etmesiyle birlikte, dünya genelinde seyahat planlama, rezervasyon ve deneyim süreçlerinin kökten değişmesi bekleniyor.