Newark Liberty Havalimanı’nda Kriz Derinleşiyor

ABD’nin en yoğun havaalanlarından biri olan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, son dönemde teknolojik yetersizlikler, hava trafik kontrol personeli eksikliği ve pist yenileme çalışmaları nedeniyle ciddi operasyonel aksamalar yaşıyor. Yaşanan sorunlar; uçuş iptalleri, gecikmeler ve yolcu mağduriyetlerine yol açarken, havacılık sektörü genelinde endişe yaratıyor.

Eski Teknoloji Sistemleri Alarm Veriyor

Newark Liberty Havalimanı’nda Kriz

Newark Havalimanı’nda yaşanan son kesintiler, altyapıdaki teknolojik yetersizlikleri bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle radar sistemlerinde meydana gelen arızalar ve hava trafik kontrolörleriyle uçaklar arasındaki iletişim kopuklukları, güvenlik açısından tehlikeli durumlara neden oldu.

Geçtiğimiz ay yaşanan bir radar arızasında, 90 saniyelik bir iletişim kesintisi kayıtlara geçti ve bu durum uçuş trafiğinde ciddi aksamalara yol açtı. Uzmanlar, ABD hava sahasının hâlâ eski teknolojiye bağımlı olmasının günümüz hava trafiği talebini karşılamada yetersiz kaldığını belirtiyor.

Hava Trafik Kontrolünde Personel Krizi

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Newark hava sahasında ciddi personel eksikliği yaşandığını kabul etti. Normalde 38 hava trafik kontrolörünün görev yapması gereken bölgede şu anda sadece 24 kişi aktif olarak çalışıyor. Bu durum, mevcut çalışanlar üzerinde aşırı iş yükü oluştururken, bazı kontrolörlerin stres nedeniyle izne ayrıldığı bildirildi. Personel yetersizliği, gecikmeleri artıran bir başka önemli faktör olarak öne çıkıyor.

Pist Kapanması Hava Trafiğini Daralttı

Newark Liberty Havalimanı’nda 15 Nisan’da başlayan pist yenileme çalışmaları da operasyonel sıkıntıları derinleştiriyor. Özellikle kalkışlar için en yoğun kullanılan pist olan 4L-22R pistinin kapatılması, havalimanının kapasitesini ciddi ölçüde düşürdü. Pist çalışmalarının Haziran ortasına kadar devam etmesi beklenirken, bu süre zarfında havayolları uçuş programlarında değişiklik yapmak zorunda kalıyor.

Güvenlik Önlemleri ve Resmî Açıklamalar

Yaşanan tüm aksamalara rağmen yetkililer, güvenliğin öncelik olduğunu vurguluyor. FAA, Newark’a gelen uçuşların iniş hızlarını yavaşlatarak güvenli operasyonlar sağlamaya çalışıyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hava trafik kontrol sisteminin modernizasyonu ve personel alımları için büyük yatırımlar yapılacağını duyurdu. Ancak bazı çevreler, bu adımların yeterli olmadığını ve daha hızlı çözümler üretilmesi gerektiğini savunuyor.

Havayolu Şirketleri ve Yolcular Üzerindeki Etkiler

Newark’taki aksamalar, yalnızca bu havalimanıyla sınırlı kalmayıp havacılık sektöründe geniş çaplı etkilere yol açıyor. United Airlines başta olmak üzere birçok havayolu şirketi, iptaller ve rotasyon değişiklikleriyle duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Yolcular ise sık sık gecikmelerle karşılaşıyor, alternatif uçuşlar aramak zorunda kalıyor. Sektördeki bu durum, havalimanı altyapılarına ve hava trafik kontrol sistemlerine yapılan yatırımların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yolcular İçin Uyarılar ve Alternatifler

Uzmanlar, Newark üzerinden seyahat edecek yolculara uçuş durumlarını yakından takip etmelerini öneriyor. Uçuş iptalleri ve gecikmelerin sıklığı göz önüne alındığında, Philadelphia veya LaGuardia gibi alternatif havaalanları üzerinden seyahat etmek, daha güvenilir bir seçenek olabilir. Mevcut koşullarda esnek planlama yapmak, yolcuların son dakika sürprizlerinden korunmasını sağlayabilir.

Gelecekte Ne Bekleniyor?

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndaki mevcut sorunların çözüm süreci, yalnızca bu havaalanı için değil, tüm havacılık sektörü için örnek teşkil edecek nitelikte. Eğer planlanan modernizasyon ve personel alımı başarılı olursa, bu model diğer büyük havaalanlarına da örnek olabilir. Ancak sorunlar çözülmezse, yoğun hava trafiğine sahip bölgelerdeki yönetim sistemleri daha fazla sorgulanabilir hale gelecek.