Etihad Airways ve TAP Air Portugal Sadakat Programlarını Birleştirdi

Etihad Airways ile TAP Air Portugal, 14 Mayıs 2025 itibarıyla hayata geçirilen yeni sık uçan yolcu ortaklığıyla sadakat programlarını entegre etti. Bu iş birliği sayesinde, Etihad Guest ve TAP Miles&Go üyeleri artık her iki havayolunun uçuş ağlarında mil kazanma ve kullanma avantajına sahip olacak.

Kod Paylaşımı İş Birliğinin Yeni Adımı

Bu yeni sık uçan yolcu ortaklığı, 2023 yılında imzalanan kod paylaşımı anlaşmasının devamı niteliğinde. Anlaşma, iki havayolu arasındaki entegrasyonu güçlendirerek yolculara daha geniş destinasyon yelpazesi ve esnek seyahat imkânı sunmayı hedefliyor. Etihad Guest üyeleri, artık sadece Etihad uçuşlarında değil, dünya genelindeki otel konaklamalarında, tatil paketlerinde ve Etihad Guest Ödül Mağazası’ndaki ürünlerde de millerini kullanabilecek. Benzer şekilde, TAP Miles&Go üyeleri de TAP Air Portugal uçuşlarının yanı sıra TAP Store’daki çeşitli tekliflerden yararlanabilecek.

Etihad Guest Üyelerine Avrupa, Amerika ve Afrika’ya Geniş Erişim

Etihad Guest programı yöneticisi Mark Potter, yeni ortaklığın sadakat üyeleri için sunduğu geniş fırsatlara dikkat çekti. Özellikle TAP’ın Amerika kıtasındaki (Los Angeles, Rio de Janeiro, Cancun gibi) önemli destinasyonlarına Etihad yolcularının mil kazanarak ulaşabileceklerini belirten Potter, Etihad Guest programını dünya genelinde genişletmeye kararlı olduklarını ifade etti. Potter ayrıca, TAP Miles&Go üyelerini Etihad uçuşlarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TAP Miles&Go Üyelerine Asya ve Orta Doğu’da Yeni Rotalar

TAP Miles&Go programı direktörü Pedro Flores Ribeiro da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ribeiro, TAP üyelerinin artık Etihad’ın Asya, Orta Doğu ve Avustralya gibi yeni pazarlara açılan uçuş ağından yararlanabileceğini belirtti. Etihad’ın yeni rotaları arasında Chiang Mai, Hong Kong ve Medan gibi destinasyonlar dikkat çekiyor.

Sık Uçan Yolcu Programlarında Küresel Entegrasyon

Bu ortaklık, küresel havacılık sektöründe artan entegrasyon eğiliminin bir örneği olarak öne çıkıyor. Etihad ve TAP’ın rotaları birbirini tamamlayarak, yolcuların çok kıtalı seyahat planlarını kolaylaştırıyor. Hem mil kazanımı hem de kullanımındaki esneklik, modern yolcuların taleplerine yanıt veriyor. Ayrıca bu iş birliği sayesinde, havayolları daha yüksek doluluk oranlarına ulaşarak operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor.

Sadakat Programlarında Yeni Dönem

Anlaşma yalnızca uçuşlarla sınırlı kalmayarak, seyahat, eğlence ve yaşam tarzı alanlarına da yayılıyor. “Heroes Sail Free” gibi özel kampanyalar ve kültürel deneyimlere erişim imkânı, sadakat programlarının kapsamını genişletiyor. Bu da havayolu sadakat sistemlerinin sadece ulaşım değil, genel yaşam kalitesine de katkı sağlayan ekosistemler haline geldiğini gösteriyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Etihad Airways ve TAP Air Portugal arasındaki bu yeni iş birliği, daha fazla havayolunun benzer adımlar atabileceğine işaret ediyor. Yolcuların mil programlarıyla sağlanan avantajlardan farklı havayollarında da yararlanabilmeleri, uluslararası seyahat planlamasını daha cazip ve pratik hale getiriyor. Sektör açısından ise marka bağlılığı ve müşteri memnuniyetinde kalıcı artışlar hedefleniyor.