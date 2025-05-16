Malaysia Airlines, Umre Sezonu İçin 13 Yetkili Acenteyle Stratejik Ortaklık Kurdu

Malaysia Airlines, Amal markası üzerinden 1447H Umre sezonu kapsamında 13 yetkili Umre acentesiyle önemli bir iş birliğine imza attı. Haziran 2025 – Temmuz 2026 dönemini kapsayan bu anlaşma, Malezyalı hacı adaylarına daha güvenilir ve düzenli bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Öncelikli Uçuş Kotası ve Kaliteli Hizmet Garantisi

Malaysia Airlines’ın hac ve umre seyahatlerine odaklı markası Amal, 1447H Umre sezonuna özel olarak seçilen 13 seyahat acentesiyle resmi anlaşma imzaladı. Bu iş birliği, Kuala Lumpur’da düzenlenen ve Amal Operasyon Direktörü ile yetkili seyahat acentelerinin katıldığı törenle duyuruldu.

Anlaşma kapsamında seçilen acentelere, Amal tarafından işletilen uçuşlarda öncelikli koltuk kotası tahsis edildi. Bu da yoğun Umre sezonunda hacı adaylarının planlarını daha erken ve güvenli şekilde yapabilmesini sağlayacak.

Titiz Seçim Süreciyle Belirlenen Acenteler

İş birliği yapılan acenteler, performans güvenirliği, yasal uygunluk ve Amal’ın hizmet standartlarına uyumluluk gibi kriterlere göre detaylı bir değerlendirme sürecinden geçirildi. Seçilen acenteler şunlardır:

Andalusia Travel & Tours Sdn Bhd

Glocal Travel & Tours Sdn Bhd

Hafiz Travel & Tours Sdn Bhd

In Saff Travel & Tours Sdn Bhd

KRS Travel & Tours Sdn Bhd

MKM Travel & Tours Sdn Bhd

Qashwa Travel & Tours Sdn Bhd

Rayhar Travels Sdn Bhd

TH Travel & Services Sdn Bhd

Touch Me Travel & Tours Sdn Bhd

Tiram Travel Sdn Bhd

Widad Travel & Tours Sdn Bhd

Wira Saujana Travel & Tours Sdn Bhd

Esnek Rezervasyon Seçenekleri ve Geniş Uçuş Ağı

Amal tarafından yalnızca bu 13 acenteye ayrıcalık tanınmakla kalınmıyor, aynı zamanda diğer yetkili seyahat acenteleri ve bireysel yolcular da iflyamal.com üzerinden uçuş rezervasyonu yapabiliyor. Bu sayede herkes için daha esnek ve erişilebilir bir rezervasyon süreci sunuluyor.

Malezya’nın Dini Turizmdeki Bölgesel Rolü Güçleniyor

Amal, yalnızca bir uçuş sağlayıcısı olmaktan çıkıp tam donanımlı bir hac ve umre hizmet sağlayıcısı olma vizyonuyla hareket ediyor. Uçuş saatleri namaz vakitlerine göre ayarlanırken, uçak içi dini hassasiyetlere uygun hizmetler ve Malezya-Suudi Arabistan hattında hızlı yer hizmetleri sunuluyor.

Bu stratejik iş birliği, Malaysia Airlines’ın dini turizm alanındaki bölgesel liderlik hedeflerini de pekiştiriyor.

Yenilikçi Mobil Uygulama ile Dijital Deneyim

Amal, yakın zamanda kullanıma sunduğu mobil uygulama ile Umre seyahatlerini dijital olarak planlamayı mümkün kılıyor. Uygulama üzerinden uçuş ve otel paketleri rezervasyonu yapılabilirken, onaylı acentelerin sunduğu Umre programları da görüntülenebiliyor.

Ek olarak uygulamada şunlar da yer alıyor:

Namaz vakitleri

Dijital kıble pusulası

Elektronik tesbih

Dua ve zikir arşivi

Enrich puan entegrasyonu

600.000’den fazla otel seçeneği

“Amal Mall” ile Umre ürünlerine erişim

Tüm bu hizmetler, kullanıcıya ücretsiz ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Resmi Güvence ve Denetimle Yolculukta Huzur

Malaysia Airlines ve Amal, Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı’nın (MOTAC) yasal çerçevesiyle tam uyumlu hareket ediyor. Böylece hacı adayları yetkisiz ve güvencesiz tur paketlerinden korunmuş oluyor.

2024’te 180.000 Hacı Adayı Taşındı

Amal Operasyon Direktörü Muhammad Najmi Mansor, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Amal olarak Malezyalı hacı adaylarına en yüksek kalite standartlarında hizmet sunmayı görev biliyoruz. 2024 yılında dört günlük uçuşla 180.000 hacı adayı taşıdık. Bu başarıda, iş birliği yaptığımız güvenilir acentelerin rolü büyük.”

Daha Güvenli, Daha Huzurlu Bir Umre Deneyimi

Yeni ortaklık modeliyle Amal ve Malaysia Airlines, 1447H Umre sezonunda hacı adaylarına daha güvenilir, konforlu ve organize bir seyahat deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Resmi, güvenilir acentelerle yapılan bu anlaşma, Malezya’nın dini turizm alanındaki yükselen konumunu da gözler önüne seriyor.