Bristol Havalimanı’nda Yangın Paniğe Neden Oldu

İngiltere’nin Bristol Havalimanı’nda sabah saatlerinde yaşanan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Kanarya Adaları’na bağlı Fuerteventura’ya gitmek üzere hazırlanan boş bir Ryanair uçağının yakınlarında çıkan yangın, yer güç ünitesinden (GPU) kaynaklandı. Olay sırasında uçuşa hazırlanan yolcular, yaşadıkları anları anlattı.

Dumanlar Uçağın Önünden Yükseldi

Ryanair uçağının kalkış için hazırlandığı esnada, yolcular otobüsle uçağa yönlendirilirken olay meydana geldi. Yolculardan Colin Smith, yaşadığı anı şu sözlerle aktardı:

“Bizi dışarıda otobüse bindiriyorlardı. Sonra aniden uçağın ön tarafından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs durdu ve hemen ardından iki itfaiye aracı hızla olay yerine geldi.”

Dumanları fark eden yolcular kısa süreli bir şaşkınlık yaşarken, itfaiye ekipleri duruma hızla müdahale etti.

Yangının Kaynağı Yer Güç Ünitesi

Bristol Havalimanı yetkililerinden yapılan resmi açıklamada yangının, uçaklara elektrik sağlayan yer güç ünitesinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu sabah meydana gelen yangın, itfaiye ekibimizin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve olay diğer uçuşları etkilemedi.”

Uçuşlar Normal Seyrini Sürdürdü

Yangının ardından yapılan incelemelerde pistin kısa sürede yeniden uçuşa elverişli hale getirildiği bildirildi. Havalimanı yetkilileri, olayın diğer seferleri etkilemediğini ve uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Yangın Havalimanında Kısa Süreli Tedirginliğe Yol Açtı

Uçak yolculuğu konusunda gergin olan bazı yolcular için olay endişe verici olsa da, kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyük bir olaya dönüşmeden atlatıldı. Yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin hızlı ve etkili olduğunu vurguladı.