Yunuseli Havaalanı için SHGM’den Resmi Açıklama Geldi

Bursa’nın en eski hava meydanı olan Yunuseli Havaalanı‘nın sivil uçuşlara kapatıldığı yönündeki iddialar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. SHGM, havaalanında iniş ve kalkış faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

SHGM: Faaliyetler Tanımsız Alanlar kapsamında devam ediyor

Sosyal medyada yer alan “Yunuseli Havaalanı uçuşa kapatıldı” haberlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren SHGM, BURULAŞ (Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen Bursa Yunuseli Hava Kampüsü ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, BURULAŞ’ın SHGM’ye yaptığı bildirim doğrultusunda Yunuseli Hava Kampüsü işletme yetkisinin, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı kapsamında iptal edildiği belirtildi. Ancak bu durumun havaalanında uçuşlara tamamen son verildiği anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Uçuşlar pilot sorumluluğunda devam ediyor

SHGM’nin açıklamasında, ilgili alanda iniş ve kalkışların UOD 2017/7 sayılı Genelge kapsamında “Tanımsız Alanlar (ZZZZ)” için pilot sorumluluğunda uçuş planı doldurularak sürdürülebildiği bildirildi. Bu kapsamda, Bursa Yunuseli Havaalanı’nda uçuş yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığı kaydedildi.

Yeniden yetkilendirme süreci gündemde

Öte yandan SHGM, Yunuseli Hava Kampüsü’nün yeniden yetkilendirilmesi konusunda yeni işletmecilerden başvuru gelmesi durumunda, SHT-HAVA KAMPÜS Talimatı çerçevesinde değerlendirme yapılacağını ve uygun görülmesi halinde yeniden yetkilendirme sürecinin başlatılabileceğini açıkladı.

Yunuseli Havaalanı kapatıldı mı?

SHGM’nin bu açıklamasıyla birlikte “Yunuseli Havaalanı kapatıldı mı?” sorusu da netliğe kavuşmuş oldu. Havaalanı uçuşa kapatılmadı; yalnızca mevcut işletmecilik yetkisi sona erdi. Pilotların belirlenen kurallar çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştirmelerine engel teşkil eden bir durum bulunmuyor.