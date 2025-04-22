10 Yıl Sonra Tayland Havacılığı Kategori 1’e Yükseldi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Tayland’ın sivil havacılık otoritesi olan CAAT’ın (Sivil Havacılık Otoritesi Tayland) uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uyumunu kabul ederek ülkenin notunu Kategori 2’den Kategori 1’e yükseltti. Bu gelişme, yaklaşık on yıl önce yapılan düşürmenin ardından geldi.

ICAO Standartlarıyla Uyum Sağlandı

FAA tarafından yürütülen Uluslararası Havacılık Güvenliği Değerlendirmesi (IASA) kapsamında Tayland’ın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından belirlenen sekiz temel güvenlik unsuruna uyum sağladığı belirlendi. Bunlar arasında; havacılık mevzuatı, düzenlemeler, teknik personel eğitimi, lisanslama süreçleri ve güvenlik gözetimi gibi başlıklar yer alıyor.

Yeni Uçuş Fırsatları Doğabilir

FAA’nın bu kararıyla birlikte, Tayland merkezli havayollarının ABD’ye doğrudan uçuş düzenlemesinin önü yeniden açıldı. Daha önce yalnızca sınırlı kapasitelerde ve kiralama yöntemiyle ABD’ye uçabilen Tayland havayolları, artık kendi lisanslarıyla uçuş planlayabilecek.

Kategori 1 Ne Anlama Geliyor?

Kategori 1 statüsü, bir ülkenin havacılık otoritesinin ICAO standartlarına tamamen uyum sağladığını gösteriyor. Bu statü, o ülkedeki havayollarının ABD’ye doğrudan uçuş başlatabileceği veya mevcut uçuş kapasitesini artırabileceği anlamına geliyor. FAA’nın son güncellemesine göre, şu anda Bangladeş, Doğu Karayip Devletleri Örgütü, Rusya ve Venezuela Kategori 2 ülkeleri arasında yer alıyor.

Thai Airways ve ABD Uçuş Geçmişi

Tayland’ın ulusal havayolu Thai Airways, son olarak 2015 yılında ABD’ye doğrudan uçuş gerçekleştirmişti. O dönem Bangkok-Los Angeles hattında haftada dört uçuş düzenleyen şirket, bu hattı Seul üzerinden işletiyordu. Tayland’dan ABD’ye son direkt uçuşlar ise 2012 yılında, Thai Airways’in Bangkok-Los Angeles arasında A340-500 tipi uçaklarla gerçekleştirdiği seferlerdi.

United Airlines’tan Tayland Açılımı

Öte yandan, ABD’li United Airlines da Bangkok’a yeniden uçmaya hazırlanıyor. Şirket, Los Angeles ve San Francisco’dan kalkacak uçakların, Hong Kong aktarmalı olarak Tayland’ın başkentindeki Suvarnabhumi Havalimanı’na ulaşacağını açıkladı. ABD Ulaştırma Bakanlığı (DOT), Los Angeles’tan Bangkok ve Ho Chi Minh City’e planlanan seferlere onay verdi.

Yeni Dönem Başlıyor

FAA’nın Tayland’ı yeniden Kategori 1’e almasıyla, Tayland’ın havacılık sektöründe yeni bir döneme girdiği değerlendiriliyor. Ülkenin uluslararası havayolu bağlantılarını artırması ve ABD ile olan direkt uçuş hatlarını yeniden devreye alması bekleniyor. Bu gelişme, havayolu taşımacılığı ve turizm açısından Tayland için önemli fırsatlar doğuruyor.