Corendon Airlines’tan Yolculara Önemli Uyarı

Kuruluşunun 20. yılını Avrupa ve Mısır’daki 32 farklı havalimanından düzenlenen yaklaşık 80 özel uçuşla kutlayan Corendon Airlines, Antalya Havalimanı’ndan yurt dışına seyahat edecek yolcular için önemli bir bilgilendirme yaptı.

Pasaport Kontrollerinde Yeni Düzenleme

Antalya Havalimanı’nda devam eden genişletme çalışmaları nedeniyle dış hatlar terminalindeki pasaport kontrol noktalarında geçici değişiklikler yapıldı. Corendon Airlines, yolcuların bu düzenlemelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı.

Check-in Süreleri Güncellendi

Havayolu şirketinin açıklamasına göre, Antalya kalkışlı dış hat seferlerinde check-in kontuarları uçuş saatinden tam 3 saat önce açılıyor ve uçağın kalkışına 1 saat kala kapatılıyor. Bu nedenle, belirtilen süre dışında gelen yolcuların işlemlerini tamamlamada zorluk yaşayabileceği bildirildi.

Yolculara 3 Saat 30 Dakika Önce Havalimanında Olmaları Tavsiye Edildi

Olası aksaklıkların önüne geçmek amacıyla Corendon Airlines, yolcuların uçuş saatlerinden en az 3 saat 30 dakika önce Antalya Havalimanı’na gelmeleri gerektiğini vurguladı.

Seyahat Planınızı Gözden Geçirin

Şirket, yolcuların seyahat planlarını yeni düzenlemelere göre şekillendirmeleri gerektiğini ve kontrol noktalarındaki değişiklikler nedeniyle ek zaman planlaması yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

Corendon Airlines 20. Yaşını Gökyüzünde Kutluyor

2005 yılında ilk uçuşunu Eindhoven Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gerçekleştiren Corendon Airlines, 20. yılını özel etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kuruluş yıldönümüne özel olarak 12 Nisan 2025 Cumartesi günü, Avrupa ve Mısır’daki toplam 32 havalimanından kalkacak yaklaşık 80 uçuşta yolculara sürprizler sunulacak.

Corendon Airlines, 20. yaşına özel olarak planlanan bu kutlamada, farklı destinasyonlara seyahat edecek yolcularını unutulmaz bir deneyimle buluşturacak. Hava yolu şirketi, yolcularının 20. yıl sevincine gökyüzünde ortak olacağı bu özel günle birlikte marka tarihine yeni bir kilometre taşı daha eklemiş olacak.

İlk Uçuştan Bugüne 20 Yıl

Kurulduğu 2005 yılında Sabiha Gökçen’e inen ilk yolcu uçağı olma unvanını da taşıyan Corendon Airlines, bugün yılda 10 milyon yolcu taşıyor. Filosunda bulunan 31 adet Boeing 737-800 ve Boeing 737 MAX 8 uçağı ile dünya genelinde 50’den fazla havalimanına sefer düzenleyen şirket, özellikle Akdeniz bölgesindeki tatil destinasyonlarına doğrudan uçuşlar sağlayarak önemli bir konumda yer alıyor.

Corendon Airlines’tan Açıklama: “Turizm Kanımızda Var”

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 20. yıl vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Corendon olarak tam 20 yıldır yolcularımıza hizmet sunmanın onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte hem turizmin hem de hava yollarının vazgeçilmez bir parçası olduk. Turizm bizim için sadece bir iş değil, aynı zamanda bir tutku. Bu tutkuyla hareket ederek, en güzel tatil destinasyonlarına ulaşım sağlamaya devam ediyoruz.”

2000’i Aşan Ekip, 20 Yıllık Birikim

Karaer, Corendon Airlines’ın bugün 2000’i aşkın kişilik güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve bu başarıda ekip ruhunun en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı. Şirketin bugünkü başarısının arkasında sistemli ve gelişime açık bir ekip çalışmasının yer aldığı belirtildi.

Yolculara ve Çalışanlara Teşekkür