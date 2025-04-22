Kratos, XQ-58 Valkyrie’yi Yeniden Tasarladı: Yeni Versiyon Hazır

ABD Hava Kuvvetleri’nin otonom savaş uçağı hedeflerine uyum sağlamak isteyen Kratos, XQ-58 Valkyrie’yi pistten bağımsız kalkışın yanı sıra geleneksel iniş-kalkış özelliğiyle yeniden yapılandırıyor.

ABD merkezli savunma şirketi Kratos, insansız savaş uçağı XQ-58 Valkyrie’yi iniş takımıyla donatarak yeni bir döneme geçiş yaptı. San Diego merkezli firma, daha önce yalnızca mancınık sistemleri ve paraşütle iniş opsiyonuna sahip olan uçağı, geleneksel kalkış ve iniş (CTOL) kabiliyetiyle yeniden tasarladı.

Kratos’un LinkedIn hesabı üzerinden paylaşılan görüntüde, Valkyrie’nin üç tekerlekli iniş takımına sahip yeni versiyonu ilk kez göründü. Bu yapı, önceki tasarımda olmayan ve uçağın yere paraşütle inmesini gerektiren sistemin yerine geçiyor. Böylece Kratos, XQ-58 Valkyrie’nin operasyonel esnekliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırmayı hedefliyor.

İniş Takımıyla Üçüncü Kalkış Opsiyonu Geldi

İlk XQ-58A versiyonu, harici roket güçlendiricileriyle eğimli raylardan fırlatılarak havalanabiliyordu. Daha sonra bu tasarıma, ayrılabilir tekerlekli bir araba yardımıyla pistten kalkış imkânı sağlayan ikinci bir seçenek eklendi. Şimdi ise dahili iniş takımı sayesinde üçüncü ve kalıcı bir kalkış-iniş opsiyonu ortaya çıkmış oldu.

Kratos tarafından yapılan açıklamada, “Pist esnekliği ve bağımsızlığı, savaşçıya maksimum operasyonel fayda sağlıyor” denildi. Şirket, yeni tasarımın Valkyrie’nin uçuş performansını veya taşıma kapasitesini etkileyip etkilemediğine dair net bir bilgi paylaşmadı.

ABD Hava Kuvvetleri CCA Programında Yeni Hedefler Peşinde

Kratos’un bu hamlesi, ABD Hava Kuvvetleri’nin mürettebatsız savaş uçağı vizyonundaki değişimle paralellik gösteriyor. Bir dönem “tek kullanımlık, düşük maliyetli” olarak planlanan bu jetler, artık daha fazla dayanıklılık ve tekrarlanan görevlerde kullanılabilirlik kriterleriyle değerlendiriliyor.

ABD ordusunun Collaborative Combat Aircraft (CCA) adı verilen programı kapsamında Anduril ve General Atomics Aeronautical Systems firmaları, YFQ-44A ve YFQ-42A isimli prototipler üzerinde çalışıyor. Bu prototipler de tıpkı yeni Valkyrie gibi iniş takımı, dahili silah bölmeleri ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikler taşıyor.

Kratos ise CCA programının ilk fazında yer alamamıştı. Ancak şirket, programın ikinci aşamasında rekabete katılmayı planladığını duyurdu. XQ-58 Valkyrie’nin CTOL varyantı bu süreçte Kratos’un en güçlü adayı olarak öne çıkıyor.

ABD Deniz Piyadeleri Aktif Olarak Kullanıyor

Her ne kadar USAF şimdilik Valkyrie’ye mesafeli dursa da, ABD Deniz Piyadeleri halihazırda XQ-58’i aktif şekilde test ediyor. Altı sortiden oluşan bir test programı kapsamında, geçtiğimiz yıl Florida’da düzenlenen bir tatbikatta Valkyrie, F-35B savaş uçaklarıyla birlikte görev yaptı.

Bu tatbikatlarda XQ-58, ileri konuşlandırılmış bir keşif platformu olarak kullanıldı. Hedefleme verilerini Link 16 sistemi üzerinden F-35B’lere ileten Valkyrie, pilotların hedefleri değerlendirmesine yardımcı oldu.

Kratos ve USMC ayrıca, elektronik harp ve hava savunma bastırma görevleri için özel olarak geliştirilmiş XQ-58B modeli üzerinde çalışabileceklerini belirtti.

Pistten Bağımsız Operasyon Yeteneği Stratejik Avantaj Sağlıyor

Kratos, yeni CTOL yapılandırmasına rağmen XQ-58’in pistten bağımsız operasyon yeteneğini koruduğuna dikkat çekiyor. Bu sayede Valkyrie, önceden konuşlandırılabilen ve uzaktan kontrol edilebilen bir savaş platformu olarak rakiplerine karşı caydırıcılığını sürdürüyor.

Şirket, “Valkyrie’nin pist veya havaalanı operasyonlarına ihtiyaç duymadan görev alabilme özelliği, ABD savaşçısına maksimum operasyonel esneklik sunarken, rakip unsurlar için stratejik bir tehdit oluşturmaktadır” açıklamasında bulundu.