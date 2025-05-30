Birmingham-Budapeşte Direkt Uçuşları 2026’da Başlıyor

TUI Airways, 4 Mayıs 2026 itibarıyla Birleşik Krallık’taki Birmingham Havalimanı ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte arasındaki yeni direkt uçuş hattını devreye alacağını duyurdu. Bu yeni rota, özellikle Orta Avrupa’daki nehir turları ve göl kenarı tatillerine yönelik artan talebe yanıt vermek amacıyla planlandı. TUI’nin genişleyen seyahat portföyü içinde önemli bir yere sahip olan Tuna Nehri kruvaziyerleri ve Balaton Gölü konaklamaları, artık daha kolay ulaşılabilir hale geliyor.

Birleşik Krallık ve Macaristan Turizm Hedefleriyle Uyumlu

TUI’nin bu yeni uçuş hamlesi, hem Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı’nın hem de Macaristan Turizm Ajansı’nın belirlediği turizm gelişim hedefleriyle örtüşüyor. İngiltere’nin Havacılık Stratejisi, bölgesel havalimanları üzerinden bağlantıların artırılmasını, dengeli ekonomik büyümeyi ve outbound turizm seçeneklerinin çeşitlendirilmesini destekliyor. Öte yandan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı’nın politikası ise Budapeşte ve Balaton Gölü gibi destinasyonlara daha fazla uluslararası ziyaretçi çekilmesini hedefliyor.

Tuna Nehri Kruvaziyerlerine Yoğun İlgi

Yeni Birmingham-Budapeşte hattı, özellikle Tuna Nehri’nde düzenlenen TUI River Cruises turları için stratejik bir öneme sahip. 2026 yaz sezonunda TUI, filosundaki Isla, Maya ve Skyla isimli üç gemiyi tamamen Tuna Nehri üzerinde konumlandıracak. Budapeşte kalkışlı “East Danube Explorer” isimli yedi gecelik kruvaziyer, Mohacs ve Kalocsa (Macaristan), Novi Sad, Donji Milanovac ve Belgrad (Sırbistan), Vukovar (Hırvatistan) gibi kültürel duraklara uğruyor.

Uçuş + Gemi Paketiyle Tek Fiyata Konforlu Tatil

TUI, yeni direkt uçuşları kapsayan entegre paketler sunuyor. Bu paketlerde uçuş, 25 kg bagaj hakkı, havalimanı-gemi transferleri, gemideki hizmet ücretleri ve bahşişler dahil ediliyor. Örneğin, Budapeşte kalkışlı Isla gemisiyle yapılan East Danube Explorer kruvaziyeri kişi başı 1.529 sterlinden başlayan fiyatlarla satışta.

Bu paket yapısı, hem İngiliz hem de Macar havacılık otoritelerinin tavsiye ettiği şekilde, yolcu deneyimini kolaylaştırmayı ve turizmi desteklemeyi amaçlıyor.

Yeni direkt uçuş hattı, TUI’nin “Lakes and Mountains” koleksiyonunu da destekliyor. Avrupa’nın en büyük tatlı su gölü olan Balaton’a ulaşım, Budapeşte’ye olan direkt uçuşlarla artık daha pratik hale geliyor. TUI’nin Balaton kıyısında yer alan dört yıldızlı Hotel Azur Premium’da sunduğu yedi gecelik paket tatiller, kişi başı 1.033 sterlinden başlıyor. Paket içinde 23 kg bagaj hakkı ve otel transferleri de yer alıyor.

Macaristan’ın resmi turizm sitesine göre, Balaton Gölü sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması ve bölgesel kalkınma açısından öncelikli bölgeler arasında yer alıyor.

Orta İngiltere’den Tatil Erişimi Artıyor

TUI İngiltere Ticari Direktörü Chris Logan, Birmingham kalkışlı Budapeşte uçuşlarının bölge halkına daha fazla tatil seçeneği sunduğunu belirtti. Logan, “Budapeşte’nin portföyümüze eklenmesinden memnunuz. Tuna Nehri kruvaziyerleri ve Balaton Gölü tatilleri için bu yeni uçuş hattı büyük önem taşıyor” dedi.

Birmingham Havalimanı, Birleşik Krallık hükümetinin bölgesel havalimanlarını destekleme politikası kapsamında uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

Sadece Uçuş Seçeneği de Sunulacak

TUI Airways, paket turlar dışında sadece uçuş isteyen yolculara da hizmet verecek. 11 Mayıs 2026’dan itibaren başlayacak dönüşlü uçuşlarda bilet fiyatları 241 sterlinden başlayacak. Bu fiyat 15 kg bagaj ve 10 kg kabin bagajı hakkını kapsıyor.

Uygulama, Birleşik Krallık ve AB havacılık kurallarına tam uyum içinde yürütülecek.

Bu esnek fiyatlandırma ve direkt bağlantıların, iki ülke arasındaki turizm trafiğini artırması bekleniyor.

Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizme Destek

TUI’nin Tuna ve Balaton bölgesindeki genişleyen operasyonları, hem Birleşik Krallık’ın Turizm İyileşme Planı hem de Macaristan’ın Ulusal Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ile uyumlu şekilde yürütülüyor. TUI, çevre dostu seyahat, yerel kültürlere saygı ve ev sahibi topluluklara ekonomik katkı sağlama ilkelerine bağlı kalacağını açıkladı.

Yeni uçuş hattı ve bağlantılı tatil paketlerinin, hem İngiltere’de hem de Macaristan’da ekonomik büyümeyi ve istihdamı desteklemesi bekleniyor. İngiltere hükümet verilerine göre, outbound turizm bölgesel düzeyde binlerce kişiye iş imkânı sunuyor. Macaristan Maliye Bakanlığı ise turizmin ülke GSYİH’sine katkısının kilit düzeyde olduğunu vurguluyor.