Houston Hobby Havalimanı’nda Güç Kesintisi Havacılığı Felç Etti

ABD’nin Houston kentindeki Houston Hobby Havalimanı’nda pazar günü yaşanan kritik bir elektrik kesintisi, hava trafik kontrol (ATC) kulesini etkileyerek çok sayıda uçuşun iptal edilmesine ve gecikmesine neden oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kuledeki elektriğin yerel saatle 13.15’te ana şebekeyle bağlantısını kaybettiğini ve kesintinin yaklaşık bir saat sürdüğünü duyurdu.

Elektrik 14.15’te tekrar sağlanırken, acil durum jeneratörleri devreye girerek kule operasyonlarının güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağladı.

Uçuşlarda Büyük Aksamalar: Southwest ve American Airlines Etkilendi

Elektrik kesintisinin yalnızca hava trafik kontrol kulesini etkilemesine rağmen, havadaki birçok uçağın iniş izni beklemesi nedeniyle ciddi bir trafik yoğunluğu yaşandı. Olay sırasında yaklaşık 115 uçuş gecikirken, 5 uçuş iptal edildi. Havalimanının en büyük taşıyıcısı olan Southwest Airlines, planlı uçuşlarının üçte birinde gecikme yaşarken, American Airlines sınırlı sayıdaki uçuşlarının yüzde 80’ini iptal etmek zorunda kaldı.

FAA Soruşturma Başlattı: Güvenlik Protokolleri Devredeydi

FAA, kesintinin nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı. Ajans yetkilileri, tüm acil durum protokollerinin sorunsuz şekilde devreye girdiğini ve olay boyunca herhangi bir güvenlik riski oluşmadığını vurguladı. Soruşturmanın sonuçları tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak.

Küresel Eğilim: Havalimanlarında Elektrik Kesintileri Artıyor

Houston’daki olay, son 12 ayda dünya genelinde artan havalimanı temelli elektrik kesintilerinin bir halkasını oluşturdu. 2024 Haziran’ında San Francisco Uluslararası Havalimanı’nın uluslararası terminalinde yaşanan kesinti 150’den fazla uçuşu geciktirirken; 2025 Temmuz’unda Baltimore Havalimanı’ndaki iki saatlik kesinti üç saatten fazla gecikmeye ve çok sayıda iptale yol açtı.

Ağustos 2024’te Frankfurt Havalimanı’nın Terminal 1’inde yaşanan gece kesintisi yüzlerce uçuşu etkiledi. Mart 2025’te Londra Heathrow Havalimanı yakınındaki bir elektrik alt istasyonunda çıkan yangın, havalimanını tüm gün kapalı tuttu ve 700’den fazla uçuşun aksamasına neden oldu. 28 Nisan 2025’te ise Madrid ve Lizbon havalimanları bölgesel enerji şebekesinin çökmesiyle ciddi aksaklıklar yaşadı.

Altyapı Güçlendiriliyor: Alternatif Enerji ve Mikro Şebeke Çözümleri

FAA, benzer olayların önüne geçebilmek için havalimanlarına yedek enerji sistemlerini güçlendirme ve acil durum planlarını güncelleme desteği sağlıyor. Özellikle mikro şebeke teknolojileriyle ana şebekeden bağımsız yerel enerji üretimi ve depolama çözümleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu da giderek artıyor. ABD genelindeki kamuya açık havalimanlarının yaklaşık yüzde 20’si güneş enerjisi kullanıyor. Örneğin Denver Uluslararası Havalimanı, 1995’ten bu yana geliştirdiği güneş enerjisi çiftlikleriyle 45 dönümlük alanda yaklaşık 50 megavat elektrik üreterek 15 bin haneye yetecek enerji sağlıyor. Bu tür projeler, enerji güvenliğinin yanı sıra çevresel hedeflere de katkı sağlıyor.