Mbappé, Genç Yıldızlar ve Ancelotti Krizi: Real Madrid Nereye Gidiyor?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Santiago Bernabéu’da AC Milan’a 3-1 yenilerek altı maçta üçüncü mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyetler, Lille karşısındaki yenilgiye kadar 37 maç boyunca yenilmezlik serisini sürdüren Ancelotti’nin takımı için endişe verici bir durum oluşturuyor.

Saha sonuçlarının ötesinde, Madrid’in beklenen performansı sergileyememesi, taraftarların tepkisine yol açıyor. Özellikle Toni Kroos’un yerini dolduracak bir oyuncunun eksikliği, takımda ciddi bir sorun olarak göze çarpıyor.

Orta Sahadaki Sorunlar

Madrid’in orta sahasında dengeyi sağlayacak bir oyuncu eksikliği, en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor.

Luka Modric, 39 yaşında olmasına rağmen orta sahada etkili bir oyun sergileyen tek isim. Aurelien Tchouameni, Milan karşısında bekleneni veremezken; Fede Valverde, kanatta oynamaktan memnuniyetsiz görünüyor, Eduardo Camavinga ise düzenli forma şansı bulamıyor. Orta sahada oyunu yönlendirecek en büyük potansiyelin genç Türk yıldız Arda Güller’de olduğu düşünülse de, bu durum Ancelotti’nin genç yeteneklere yeterince fırsat tanımaması eleştirisini de beraberinde getiriyor.

Genç Yeteneklere Sınırlı Şans Verilmesi

Madrid taraftarları, Ancelotti’nin Arda Güller ve Brezilyalı Endrick gibi genç yeteneklere neden yeterli şansı tanımadığını sorguluyor.

Son dört maçta bu iki oyuncuya yalnızca bir dakika süre verilmiş durumda. Aynı dönemde Barcelona, 20 yaş altı genç oyunculara güvenerek başarı yakalamışken, Madrid’in bu genç isimleri kullanmaması taraftarlar arasında eleştirilerin artmasına neden oluyor.

Savunmadaki Zayıflık ve Dengesiz Kadro Yapısı

Real Madrid’in kadro yapısında yaşanan dengesizlikler de dikkat çekiyor. Sağ bek pozisyonunda Carvajal’in uzun süreli sakatlığı nedeniyle Lucas Vázquez’e kalınması, defansta zafiyet yaratıyor.

Vázquez, doğal bir sağ bek olmamasına rağmen bu bölgede oynamak zorunda. Sol bekte ise Ferland Mendy, hücum yönünden bekleneni veremiyor.

Savunmanın göbeğinde Militao henüz sakatlık sonrası eski formuna kavuşmuş değil ve Rüdiger de beklenen seviyede değil. Bu eksiklikler nedeniyle Real Madrid’in bu sezon kalesinde daha fazla gol gördüğü gözlemleniyor.

Mbappé’nin Uyum Sorunu ve Hücumda Yaşanan Sorunlar

Mbappé, Real Madrid’e büyük umutlarla katılmış olsa da, sistemdeki dengesizlik onun verimliliğini etkiliyor. Sol kanattaki patlayıcı gücünü kullanamayan Mbappé, merkez forvet pozisyonunda oynamaktan dolayı beklenen performansı gösteremiyor. Yine de Milan karşısında takımın en tehlikeli oyuncusu olarak öne çıktı.

Vinicius ise Ballon d’Or sonrası eski formuna ulaşmaya çalışıyor; Ancelotti ise Rodrygo gibi yetenekli bir oyuncunun sürelerini kısıtlamayı tercih ediyor.

Ancelotti’nin Geleceği Tartışma Konusu

Real Madrid’in kadrosunda bulunan yüksek kalite, doğru planlama ve denge ile eski gücüne kavuşabilecek durumda. Ancak Bernabéu’nun koridorlarında Ancelotti’nin takımın başında devam edip etmeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yükselmeye başladı. Gelecek yıl için tüm gözler Xabi Alonso’nun üzerinde.

Kaynak: footboom1.com