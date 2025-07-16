Riyadh Air’den Dijital Uçuş Hamlesi! Almatar Ortaklığı Resmen Başladı

Suudi Arabistan’ın dijital havayolu hamlesinde yeni bir dönem başlıyor. Riyadh Air, online seyahat devi Almatar ile yaptığı stratejik iş birliğiyle, modern perakendecilik teknolojilerini uçuş deneyimine entegre ediyor.

Uçuşta Gerçek Zamanlı Fiyat ve Kişiye Özel Teklif Dönemi

Riyadh Air, Suudi Arabistan’ın yeni ulusal havayolu olarak dijital dönüşüm hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Şirket, ülkenin önde gelen online seyahat platformu Almatar ile yaptığı anlaşma sayesinde, gerçek zamanlı fiyatlandırma, kişiselleştirilmiş teklifler ve hızlı rezervasyon sistemlerini hayata geçiriyor.

Ortaklık sayesinde Riyadh Air’in uçuş ağına doğrudan erişim sağlanacak. Almatar kullanıcıları, Riyadh Air’e ait özel fiyatlara ilk elden ulaşabilecek, rezervasyon işlemlerini hızla tamamlayabilecek. Bu iş birliği, havacılıkta modern perakendeciliğin NDC (New Distribution Capability) standardına uygun şekilde uygulanmasını da sağlayacak.

Riyadh Air Ticari İşler Direktörü Vincent Coste, anlaşma hakkında “Riyadh Air olarak, seyahati dijital odaklı bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Almatar ile yaptığımız bu iş birliği, dijital stratejimizin önemli bir parçası olacak,” ifadelerini kullandı.

Vision 2030 Hedeflerine Güçlü Dijital Katkı

Almatar CEO’su Faisal AlRajhi ise bu ortaklığı “Suudi Arabistan’dan çıkan bir teknoloji şirketi olarak, Riyadh Air ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyonla küresel ölçekte iddiamızı ortaya koyuyoruz,” sözleriyle değerlendirdi.

Anlaşma, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında dijital hizmetleri ve seyahat teknolojilerini geliştirme hedefiyle de örtüşüyor. Riyadh Air, dijital doğan bir havayolu olarak faaliyetlerine başlamadan önce dijital altyapısını en güçlü şekilde kurma yolunda ilerliyor.

Almatar kullanıcıları, Riyadh Air’in sadakat programına da entegre olarak uçuş milleri ve ek hizmetlerde avantajlardan faydalanabilecek. Böylece hem yurt içindeki yolculara ayrıcalıklı fırsatlar sunulacak hem de uluslararası yolcular için Suudi Arabistan’a açılan dijital bir kapı oluşturulacak.

Riyadh Air’in uluslararası destinasyon ağı da bu iş birliğiyle daha ulaşılabilir hale geliyor. Almatar’ın dijital rezervasyon sistemi sayesinde Riyadh Air’in uçuşları artık daha hızlı, kolay ve kişisel hale gelecek. Uçak bileti alırken uzun süren fiyat karşılaştırmaları, karmaşık rezervasyon süreçleri tarih olacak.

Bu stratejik adım, Suudi Arabistan’ın yalnızca petrol dışı sektörlerde büyüme hedefini değil, aynı zamanda küresel ölçekte dijital havacılık oyuncusu olma iddiasını da destekliyor.

Riyadh Air ve Almatar ortaklığı, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmanın ve globalleşmenin güçlü bir göstergesi olarak öne çıkıyor.