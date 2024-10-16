Sarajevo Havalimanı 2024 Yılında Rekor Yolcu Sayısına Ulaştı

Sarajevo Havalimanı, geçtiğimiz hafta sonu 1.5 milyonuncu yolcusunu ağırlayarak 2024’ü en yoğun yılı haline getirdi. Havalimanı, 2023 yıl sonu rakamını şimdiden geride bıraktı; 2023’te 1.362.007 yolcu ağırlanmıştı.

Eylül ayında tek başına Sarajevo Havalimanı, 188.040 yolcuyu ağırladı. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %30,6’lık bir artış anlamına geliyor. 2024’ün ilk dokuz ayında havalimanı, toplamda 1.439.181 yolcuyu kabul etti ve bu da %32,9’luk bir artışı temsil ediyor. Bu artış, 356.662 ek yolcuyu içeriyor.

Ekim 2024’te de Büyüme Devam Ediyor

Sarajevo Havalimanı’nda büyüme eğilimi Ekim 2024’te de hız kesmeden devam edecek. Kapasite seviyeleri %28,1 oranında artış göstererek havalimanının yoğunluğunu sürdüreceğini işaret ediyor.

Sarajevo’nun En Büyük Havayolu Şirketleri (Eylül 2024)

Sarajevo Havalimanı’nda, 2024 yılında en fazla koltuk kapasitesine sahip havayolu şirketleri dikkat çekiyor.

Bu yılki artış trendi, havalimanını bölgesel bir merkez haline getirmeye devam ediyor.

Saraybosna Uluslararası Havalimanı: Bosna-Hersek’in En Yoğun Havalimanı

Saraybosna Uluslararası Havalimanı, aynı zamanda Butmir Havalimanı olarak da bilinir ve Bosna-Hersek’in en büyük havalimanları arasında yer alır.

Şehrin güneybatısında, kısa geziler için de tercih edilen bir konumda bulunan bu havalimanı, hem tarihiyle hem de stratejik önemiyle dikkat çekmektedir.

Tarihi ve Gelişimi

Yugoslavya döneminde yapımına 1966 yılında başlanan Saraybosna Havalimanı, 2 Haziran 1969’da resmen hizmete açılmıştır. Bosna Savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında BM kontrolüne alınan havalimanı, yalnızca insani yardım taşıyan uçaklara hizmet vermiştir.

Savaşın sona ermesiyle birlikte 16 Ağustos 1996’da sivil hava trafiğine yeniden açılan havalimanı, restore edilmiş ve yavaş yavaş eski günlerine dönmüştür.

Yolcu Sayısındaki Artış

Havalimanının büyüme eğilimi yıllar içerisinde hızlanmıştır. 1996 yılında yalnızca 25.000 yolcuya hizmet verirken, 2006 yılında bu sayı 466.186’ya, 2010 yılında ise 563.266’ya ulaşmıştır. Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinin uluslararası uçuşlar düzenlemesi, Saraybosna Havalimanı’nın popülaritesini artırmıştır.

Ödüller ve Tanınma

2005 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyi, Saraybosna Havalimanı’nı 1 Milyon Yolcu Altında En İyi Havalimanı ödülüne layık görmüştür. Bu ödül, havalimanının kalitesini ve yolculara sunduğu hizmeti göstermektedir.

Genişleme Projesi ve Gelecek Planları

Havalimanının gelecek planları arasında yolcu terminalinin genişletilmesi, taksi yolu ve apronun iyileştirilmesi yer almaktadır. Bu projeler, havalimanının kapasitesini artırarak daha fazla yolcuya hizmet verebilmesini sağlayacaktır.