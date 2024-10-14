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Genel

Antalya Havalimanı’nda Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Kerim Güler
14 Ekim 20240

Antalya Havalimanı’nda temizlik görevlisinin ihbarı üzerine engelli tuvaletinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Olayın ardından 2 Rus uyruklu kişi gözaltına alındı.

Bebek Engelli Tuvaletinde Bulundu

Antalya Havalimanı’nda engelli tuvaletinde bir temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulunduğu ihbar edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, durumun Antalya Havalimanı polis ekiplerine bildirildiği ifade edildi.

Bebeği Terk Eden Şüpheliler Gözaltına Alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi.

Şüphelinin, bebeği bıraktıktan sonra başka bir Rus vatandaşıyla birlikte pasaport kontrolüne gittiği ve ülkeden çıkış işlemlerini başlattığı belirlendi.

Ekipler, iki şüpheliyi Moskova’ya gitmek üzereyken gözaltına aldı.

Bebeğin Sağlık Durumu

Yeni doğan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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