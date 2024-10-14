THY’nin İstanbul-Konstantin Uçağı Yolcu Rahatsızlanınca Malta’ya Acil İniş Yaptı

Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Konstantin (Cezayir) seferini gerçekleştiren TK1411 uçuşu, yolculardan birinin rahatsızlanması sebebiyle Malta’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Boeing 737-900ER tipi uçak, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yolculuğuna devam edecek.

Acil İniş Kararı

İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan TK1411 sefer sayılı uçak, uçuş sırasında bir yolcunun rahatsızlanması üzerine Malta’ya acil iniş kararı aldı.

Uçağın kuyruk tescili TC-JYB olan Boeing 737-900ER, iniş sonrasında gerekli müdahalelerin yapılması için bekletildi.

Uçağın Yeniden Kalkışı

Uçak, Malta’da gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından seferini tamamlamak üzere yeniden havalanacak.