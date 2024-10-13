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Antalya Havalimanı
Genel

Antalya’da Havalimanında Lastik Patlaması: 180 Yolcu Güvende

Kerim Güler
13 Ekim 20240

Antalya Havalimanı’na iniş yapan bir uçağın lastiği, iniş sırasında patladı. Corendon Airlines’a ait Boeing 737-800 tipi uçak, Münih’ten Antalya’ya gelen CAI6104 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştirmekteydi.

Olay, uçağın ana iniş takımı lastiklerinden birinin patlaması sonucu meydana geldi. Uçak, güvenli bir inişin ardından taksi yolu üzerinde durdu.

Uçakta bulunan 174 yolcu ve 6 mürettebat, merdiven aracılığıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Corendon Airlines, yaşanan olayın ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “12 Ekim Cumartesi günü CAI6104 sefer sayılı Münih-Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya inişi sırasında patlamıştır.

Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. Yolcularımız ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olayla ilgili teknik incelemelerin yapılmasının ardından, uçağın sefere başlayacağı açıklandı.

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