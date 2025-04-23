Virgin Atlantic’ten Güney Kore ve Suudi Arabistan’a Yeni Uçuşlar

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, küresel uçuş ağını genişletme planları kapsamında 2026 yılından itibaren Güney Kore’nin başkenti Seul’e günlük seferler başlatacağını duyurdu. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın Riyad şehrine ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.

Londra-Seul Arasında Yeni Rota Mart 2026’da Başlıyor

Virgin Atlantic, 29 Mart 2026 tarihinden itibaren Londra Heathrow (LHR) ile Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (ICN) arasında günlük uçuşlara başlayacağını açıkladı. Uçuşlar, Boeing 787-9 tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.

Havayolu şirketi, yeni hattın özellikle eğlence amaçlı seyahat eden yolcuları hedeflediğini belirtti. Seul’e yapılacak seferler, Güney Kore’nin dünya çapında ilgi gören K-pop müziği, sineması, yemek kültürü ve alışveriş olanaklarıyla öne çıkan “Kore Dalgası” etkisiyle şekillenecek.

Bu yeni rota, aynı zamanda SkyTeam ittifakındaki Korean Air, Vietnam Airlines, China Eastern, Garuda Indonesia ve China Airlines gibi ortaklarla yapılan işbirliği sayesinde Asya’daki pek çok şehre bağlantı imkânı da sunacak. Korean Air ile yapılan kod paylaşımı anlaşması sayesinde Tokyo ve Sidney gibi destinasyonlara da kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

Rekabet Kurulu İncelemesi ve Rota Açılışının Gecikme Nedeni

Virgin Atlantic’in Seul hattını açma kararı, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nin (CMA), Korean Air ile Asiana Airlines arasındaki birleşme sürecini incelemesinin ardından netleşti. CMA, birleşmenin İngiltere pazarında rekabeti olumsuz etkileyebileceğini değerlendirirken, Korean Air bu durumu dengelemek amacıyla Virgin Atlantic’in rotaya girişini kolaylaştıracak düzenlemeleri önerdi.

CMA’nın yaptığı resmi açıklamada, Virgin Atlantic’in talebi doğrultusunda uçuş başlangıç tarihinin, 2026 IATA yaz sezonu ile uyumlu olarak 29 Mart 2026’ya ertelendiği bildirildi.

Virgin Atlantic, Suudi Arabistan’a İlk Uçuşunu Gerçekleştirdi

Virgin Atlantic, 30 Mart 2025’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Londra Heathrow’dan kalkan Airbus A330-900 tipi “Billie Holiday” isimli uçak, Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Tören uçuşuna CEO Shai Weiss ile Virgin Group kurucusu Richard Branson da katıldı. Bu yeni hatla birlikte Virgin Atlantic, Suudi Arabistanlı yolcuların İngiltere ve Kuzey Amerika’daki diğer noktalara kesintisiz bağlantılarla ulaşmasını hedefliyor.

Yeni rota, Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” kalkınma planı kapsamında gelişen iş hacmi doğrultusunda özellikle iş amaçlı seyahat eden yolcular için önemli bir alternatif oluşturuyor.

Uçuş Ağı Genişliyor: Virgin Atlantic’ten Küresel Açılım

Virgin Atlantic, Seul ve Riyad seferleriyle birlikte küresel ağını genişletme yolunda önemli adımlar atıyor. Yeni destinasyonlarla birlikte havayolu şirketi, rekabetin yoğun olduğu havacılık sektöründe etkisini artırmayı amaçlıyor. Özellikle Asya ve Orta Doğu pazarlarında daha fazla yolcuya ulaşmayı hedefleyen şirket, SkyTeam iş birlikleri sayesinde çok sayıda yeni bağlantı noktası da sunacak.