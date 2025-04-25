American Airlines’a Suçlama: “Yolcu Kriz Geçirirken Beklediler”

American Airlines, uçuş sırasında hastalanan ve sonrasında ambulansta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 62 yaşındaki John William Cannon’ın ailesi tarafından açılan dava ile gündemde. Olay, Nisan 2023’te Cannon’ın Colorado eyaletindeki Durango’ya yaptığı bir seyahatte meydana geldi. Cannon, en yakın arkadaşının partnerinin cenazesine katılmak üzere Louisville’den yola çıktı.

Louisville-Dallas-Fort Worth hattındaki AA1444 sefer sayılı uçuş sırasında Cannon kendini iyi hissediyordu. Ancak Dallas’a iniş yaptıktan sonra uçaktan inerken bayıldı ve jet köprüsünde yere yığıldı. İddiaya göre, buna rağmen Cannon’a tıbbi müdahale yapılmadı ve personel tarafından yeniden ayağa kaldırılarak Durango uçağına binmesine izin verildi.

“Zamanında yardım sağlanmadı” iddiası

Cannon’ın durumunun uçuş sırasında kötüleştiği, hatta nefes almakta zorlandığı ve bilincini kaybettiği bildirildi. Davacı tarafın avukatı Joseph LoRusso, mürettebatın duruma zamanında müdahale etmediğini, ilk yardım sağlamadığını ve hastayı uçaktan indirmekte geç kaldığını belirtti.

Uçakta ilk müdahale itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Cannon’a oksijen verildi ve sağlık görevlilerinin gelmesiyle ambulansa alındı. Ancak ambulans içinde kalp krizi geçiren Cannon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göğüs kompresyonu, epinefrin ve AED şoklarına rağmen hayatını kaybetti.

Havayolu şirketine ağır suçlamalar

Davada, American Airlines’ın yolcunun durumuna karşı “makul adımlar” atmadığı, ilk yardımda bulunmadığı ve duruma uygun profesyonel yardım sağlama konusunda yetersiz kaldığı iddia ediliyor. Avukat LoRusso, Cannon’ın hayatını kaybetmesine neden olan süreci “kritik zaman kaybı” olarak nitelendirdi.

Benzer vakalar daha önce de yaşandı

Uçuş sırasında yaşanan tıbbi acil durumlar yeni değil. Geçtiğimiz aylarda, Amsterdam-Newark hattındaki bir United Airlines uçuşunda pilot kalp sorunu yaşamış ve uçak Dublin’e acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Ayrıca Air India ve IndiGo gibi havayolu şirketleri de geçmişte benzer ihmaller nedeniyle dava edilmişti.

American Airlines’tan açıklama bekleniyor

American Airlines, yaşanan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Simple Flying gibi kaynaklar havayolu şirketi ile iletişime geçmeye çalışırken, dava süreci yakından takip ediliyor.