Newark Havalimanı’nda Kriz: Uçuşlarda En Az Yüzde 20 İptal

Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan sistemsel aksaklıklar yolcuları mağdur etti. Pist kapatmaları, hava trafik kontrol sorunları ve teknik arızalar uçuş trafiğini felç etti.

ABD’nin en yoğun hava ulaşım noktalarından biri olan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı, bu hafta ciddi bir uçuş krizine sahne oldu. Uçuş iptalleri ve gecikmeler, hem yurt içi hem de uluslararası yolcuları etkilerken, yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi.

Pist Kapalı, Uçuşlar Aksıyor

Havalimanının yaptığı resmi açıklamaya göre, 121 milyon dolarlık pist yenileme çalışmaları kapsamında ana pistlerden biri tamamen kapatıldı. Bu durum, havalimanının sadece tek bir kalkış ve iniş pistine düşmesine yol açtı. Yetkililer, pistin haziran ortasına kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Hava Trafik Kontrolünde Personel Eksikliği ve Teknik Sorunlar

Newark uçuş gecikmeleri yalnızca inşaat çalışmalarıyla sınırlı değil. FAA (Federal Havacılık İdaresi) tarafından sağlanan bilgilerde, hava trafik kontrol personeli yetersizliği ve teknik ekipman arızalarının da süreci olumsuz etkilediği belirtildi. Özellikle pazartesi günü, Philadelphia’daki FAA tesisinde yaşanan sistem arızası, Newark’taki trafiği doğrudan etkiledi.

381 Dakikayı Aşan Gecikmeler Kayıtlara Geçti

Perşembe günü, Newark Havalimanı’ndan kalkması planlanan uçuşların yaklaşık %20’si iptal edilirken, %40’tan fazlası gecikmeli olarak gerçekleşti. Gelen uçuşlar da benzer şekilde etkilendi. FAA verilerine göre, bazı varış uçuşlarında ortalama gecikme süresi 381 dakikaya, yani 5 saatin üzerine çıktı.

Yaz Sezonu Öncesi Alarm: FAA’den Yeni Planlama

Yaz tatili sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, yetkililer sistemdeki sorunlara çözüm arıyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sistemde çatlaklar görülmeye başlandı. Amacımız bu sorunlar büyümeden önlem almak,” ifadelerini kullandı.

FAA, yeni hava trafik kontrolörlerinin eğitimi için eğitim programlarını genişletme kararı aldı. Ayrıca, mevcut personelin emekli olmasını geciktirmek amacıyla ek prim ve maaş artışı gibi teşvikler de gündeme alındı

Newark Havalimanı, yolculara seyahate çıkmadan önce uçuş bilgilerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Newark uçuş iptalleri ve gecikmeleri ile ilgili güncellemeler, havalimanının resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden düzenli olarak paylaşılıyor.