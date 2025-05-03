United Airlines Newark Uçuşlarını Azaltıyor: 35 Sefer İptal Edildi

United Airlines, sistemsel sorunlar ve FAA personel eksikliği nedeniyle Newark Havalimanı’ndan günlük 35 uçuşu iptal edecek

Amerikalı havayolu şirketi United Airlines, Cuma günü bagaj sistemiyle ilgili yaşanan teknik bir arıza nedeniyle rezervasyon bilgilerine kısa süreyle erişim sağlanamadığını açıkladı. Sorunun kaynağı olarak bir dış tedarikçi gösterildi.

Şirket yetkilileri, sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildirirken, United’ın iş birliği yaptığı bazı seyahat ortaklarında aralıklı erişim sorunlarının devam edebileceğini belirtti.

Newark Liberty Havalimanı’nda yoğunluk ve teknik aksaklık birleşti

United Airlines CEO’su Scott Kirby, aynı gün yolculara gönderdiği mesajda, Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’ndaki ciddi gecikmeler ve iptaller nedeniyle şirketin günlük 35 gidiş-dönüş uçuşunu iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Kirby, son günlerde Federal Havacılık İdaresi’ne (FAA) bağlı hava trafik kontrol sistemlerinde yaşanan aksaklıkların operasyonları ciddi şekilde etkilediğini belirtti. “Newark Havalimanı’ndaki hava trafik kontrol teknolojisi birden fazla kez çöktü, bu da onlarca uçağın yönlendirilmesine, yüzlerce uçuşun iptaline ve binlerce yolcunun planlarının bozulmasına neden oldu” ifadelerine yer verdi.

Personel eksikliği havalimanının kapasitesini aştı

Kirby ayrıca, yaşanan teknik sorunların ötesinde, hava trafik kontrolörlerinin yüzde 20’sinden fazlasının görevi bıraktığını, bu durumun ise Newark Havalimanı’nın mevcut uçuş trafiğini kaldıramaz hale getirdiğini belirtti. “Bu kontrol kulesi yıllardır personel yetersizliğiyle mücadele ediyor. FAA’nın da belirttiğine göre, mevcut insan kaynağıyla Newark havalimanı planlanan uçuş yoğunluğunu kaldıramaz” dedi.

Uçuş iptalleri bu hafta sonu başlıyor

United Airlines, günlük 35 çift yönlü uçuş iptali uygulamasını bu hafta sonu itibarıyla devreye alacak. Şirket, Newark’taki operasyonel sorunları azaltmak ve yolcu memnuniyetini artırmak amacıyla uçuş planlarında düzenlemeye gidildiğini bildirdi.