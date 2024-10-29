29 Ekim 2024 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Var?

29 Ekim 2024 Salı günü, televizyon ekranlarında izleyiciler için birçok farklı program, dizi ve film yer almakta. Bugün ekran başında keyifli bir gün geçirmek isteyenler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak içerikleri sizler için derledik. İşte 29 Ekim Salı günü TV yayın akışında dikkat çeken programlar:
TRT 1 Yayın Akışı
- 05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 09:00 – Kod Adı Kırlangıç
- 10:30 – Alişan ile Gülümse Hayata
- 11:00 – Anıtkabir’den Naklen Yayın
- 13:15 – Oyunbozan
- 13:45 – İstiklal Yolu “Büyük Taarruz”
- 14:35 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
- 15:55 – Seksenler
- 17:30 – Lingo Türkiye
- 18:45 – Ana Haber
- 19:25 – İddiaların Aksine
- 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23:45 – Teşkilat
ATV Yayın Akışı
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Bir Gece Masalı
- 16:00 – Esra Erol’da
- 19:00 – ATV Ana Haber
- 20:00 – Bir Gece Masalı (Yeni Bölüm)
- 00:20 – Kuruluş Osman
Kanal D Yayın Akışı
- 07:00 – Afili Aşk
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 13:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:00 – Ayazın Sonu Güneş
- 17:15 – Bizi Birleştiren Hayat
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Ayla
- 22:45 – Dersimiz: Atatürk
Show TV Yayın Akışı
- 08:00 – Bu Sabah
- 10:00 – Kalpazan
- 12:30 – Ezgi Sertel ile Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Kalpazan (Tekrar)
Star TV Yayın Akışı
- 07:00 – Güne Başlarken
- 09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Deliha
TV8 Yayın Akışı
- 06:00 – Dizi
- 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
- 08:30 – Aramızda Kalmasın
- 11:00 – MasterChef Türkiye (Tekrar)
- 13:45 – Gazete Magazin
- 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programları
Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel içeriklerle izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu coşkulu bir şekilde televizyon ekranlarından kutlayabilecekler.