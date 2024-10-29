29 Ekim 2024 TV Yayın Akışı: Bugün Hangi Programlar Var?

29 Ekim 2024 Salı günü, televizyon ekranlarında izleyiciler için birçok farklı program, dizi ve film yer almakta. Bugün ekran başında keyifli bir gün geçirmek isteyenler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanallarda yayınlanacak içerikleri sizler için derledik. İşte 29 Ekim Salı günü TV yayın akışında dikkat çeken programlar:

TRT 1 Yayın Akışı

05:53 – İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

– İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 09:00 – Kod Adı Kırlangıç

– Kod Adı Kırlangıç 10:30 – Alişan ile Gülümse Hayata

– Alişan ile Gülümse Hayata 11:00 – Anıtkabir’den Naklen Yayın

– Anıtkabir’den Naklen Yayın 13:15 – Oyunbozan

– Oyunbozan 13:45 – İstiklal Yolu “Büyük Taarruz”

– İstiklal Yolu “Büyük Taarruz” 14:35 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel 15:55 – Seksenler

– Seksenler 17:30 – Lingo Türkiye

– Lingo Türkiye 18:45 – Ana Haber

– Ana Haber 19:25 – İddiaların Aksine

– İddiaların Aksine 20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

– Mehmed: Fetihler Sultanı 23:45 – Teşkilat

ATV Yayın Akışı

08:00 – Kahvaltı Haberleri

– Kahvaltı Haberleri 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

– Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 – atv Gün Ortası

– atv Gün Ortası 14:00 – Bir Gece Masalı

– Bir Gece Masalı 16:00 – Esra Erol’da

– Esra Erol’da 19:00 – ATV Ana Haber

– ATV Ana Haber 20:00 – Bir Gece Masalı (Yeni Bölüm)

– Bir Gece Masalı (Yeni Bölüm) 00:20 – Kuruluş Osman

Kanal D Yayın Akışı

07:00 – Afili Aşk

– Afili Aşk 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

– Neler Oluyor Hayatta? 11:00 – Yaprak Dökümü

– Yaprak Dökümü 13:00 – Gelinim Mutfakta

– Gelinim Mutfakta 16:00 – Ayazın Sonu Güneş

– Ayazın Sonu Güneş 17:15 – Bizi Birleştiren Hayat

– Bizi Birleştiren Hayat 18:30 – Kanal D Ana Haber

– Kanal D Ana Haber 20:00 – Ayla

– Ayla 22:45 – Dersimiz: Atatürk

Show TV Yayın Akışı

08:00 – Bu Sabah

– Bu Sabah 10:00 – Kalpazan

– Kalpazan 12:30 – Ezgi Sertel ile Gelin Evi

– Ezgi Sertel ile Gelin Evi 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

– Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 – Show Ana Haber

– Show Ana Haber 20:00 – Kalpazan (Tekrar)

Star TV Yayın Akışı

07:00 – Güne Başlarken

– Güne Başlarken 09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

– Songül ve Uğur ile Sana Değer 13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

– Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 – Söz

– Söz 19:00 – Star Haber

– Star Haber 20:00 – Deliha

TV8 Yayın Akışı

06:00 – Dizi

– Dizi 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

– Ebru ile 8’de Sağlık 08:30 – Aramızda Kalmasın

– Aramızda Kalmasın 11:00 – MasterChef Türkiye (Tekrar)

– MasterChef Türkiye (Tekrar) 13:45 – Gazete Magazin

– Gazete Magazin 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 – MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Programları

Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel içeriklerle izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu coşkulu bir şekilde televizyon ekranlarından kutlayabilecekler.