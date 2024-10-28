27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel Kimdir, Nereli?

Ayhan Erel, 1 Ocak 1957 tarihinde Kırıklı’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bursa Eğitim Enstitüsü’nde başlayarak 1980 yılında mezun oldu. Daha sonra, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden diplomasını alarak hukuk alanındaki kariyerine adım attı.

Eğitim Kariyeri

Erel, 1982 ile 2005 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bu süreç, onun eğitim alanında önemli bir deneyim kazanmasını sağladı.

Öğretmenlik mesleği, Erel’in ilerleyen yıllarda hukuk ve siyaset alanında da etkili olmasına katkı sağladı.

Avukatlık Kariyeri

1997 yılında Aksaray Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlayan Ayhan Erel, mesleğinde kendine sağlam bir yer edindi.

Uzun yıllar boyunca eğitim alanındaki birikimlerini hukuka taşımış ve bu alanda önemli katkılarda bulunmuştur. Ayrıca, Aksarayspor ve Aksaray Barosu’nun yönetim kurullarında aktif görevler alarak topluma hizmet etmiştir.

Siyasi Hayatı

Ayhan Erel, siyasi kariyerine 2007 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray milletvekili aday adayı olarak adım attı.

2009-2012 yılları arasında MHP Aksaray belediye meclis üyesi olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında MHP Aksaray il başkanlığı görevini üstlenerek, partinin yerel düzeydeki faaliyetlerine yön verdi.

2016 yılında MHP olağanüstü kurultay çağrı heyeti başkanlığı yaptıktan sonra, 2017 yılında İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu’na katıldı.

Son olarak, 27. dönem Aksaray milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmış, ancak partisiyle yollarını ayırmıştır.,

Kişisel Hayatı

Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Erel, aile değerlerine önem Veren bir birey olarak tanınmaktadır. Eğitim, hukuk ve siyaset alanındaki deneyimleri, onu önemli bir figür haline getirmiştir.