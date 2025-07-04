Gençlere Pegasus’tan 1 Euro’ya Kıbrıs bileti kampanyası başladı

Pegasus Hava Yolları, yaz tatilinde Kıbrıs’a seyahat etmek isteyen genç yolcular için dikkat çeken bir kampanyaya imza attı. 12-27 yaş arası Genç BolBol üyeleri, 1 Temmuz – 31 Ekim 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda biletlerini 1 Euro’dan başlayan fiyatlarla satın alabilecek. Kampanya yalnızca bilet fiyatıyla sınırlı kalmıyor, ek haklar da sunuluyor.

Söz konusu kampanya kapsamında 1000 BolPuan hediyesi, uçak altı bagajda yüzde 50 indirim ve ücretsiz bilet esnekliği de genç yolculara sunulacak. Pegasus’un resmi internet sitesi flypgs.com ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak bilet alımlarında geçerli olan fırsat, yalnızca Pegasus’un kendi seferleri için kullanılabilecek.

Kimler bu kampanyadan yararlanabiliyor?

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Pegasus Genç BolBol üyesi olması gerekiyor. 18-27 yaş aralığındaki yolcular kendi üyelikleri üzerinden işlem yapabiliyor. 12-18 yaş arasındaki gençler ise Pegasus hesabına bağlı olarak rezervasyon yapabiliyor.

Kampanya 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olup 31 Ekim 2025 tarihine kadar sürecek. Uçuş tarihi ve varış noktası olarak yalnızca Kıbrıs geçerli olacak. Pegasus, kampanyayı sadece direkt kendi düzenlediği seferlerde geçerli kıldığını belirtirken, ortak uçuşların kapsam dışında olduğunu vurguluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin uçuş rezervasyonlarını Pegasus’un mobil uygulaması ya da resmi web sitesi üzerinden yapmaları gerekiyor. Uygun fiyatlı biletlerin sınırlı kontenjanla sunulması nedeniyle genç yolcuların erken rezervasyon yapmaları öneriliyor.

Kampanya kapsamında sunulan ek haklar dikkat çekiyor:

Uçak altı bagajda yüzde 50 indirim

Ücretsiz Pegasus Flex hizmeti ile değişiklik ve iptal hakkı

Uçuş sonrası 1000 BolPuan kazanımı

Genç BolBol üyeleri bu ayrıcalıklardan ister tek tek, isterse hepsini bir arada kullanabilecek. Böylece yaz boyunca hem ekonomik hem de esnek seyahat imkanı sağlanmış olacak.

Pegasus’un bu kampanyası, gençlere yönelik ulaşım fırsatlarının çeşitlendiğini gösterirken, uygun fiyatlarla seyahat etmeyi planlayan genç yolcular için yaz aylarını değerlendirmek adına önemli bir fırsat sunuyor.