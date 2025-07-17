Pegasus’tan Kıbrıs’a Uçuşlarda Yüzde 50 İndirim!

Pegasus Hava Yolları, seyahat planlayanlar için önemli bir indirim kampanyası başlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik yapılan kampanyada, 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında satın alınan gidiş-dönüş biletlerde yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kampanya, 1 Eylül – 22 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlarda geçerli olacak.

Kampanya Detayları ve Uygulama Şartları

Pegasus’un sunduğu bu özel indirim, yalnızca taşıma ücretine uygulanıyor. Vergiler ve diğer ücretler bu indirime dahil değil. Yolcular, bilet satın alma aşamasında ödeme ekranında yer alan “İlgili Kampanyalar” bölümünden “Gidiş Dönüş Kıbrıs biletlerim %50 indirimli!” seçeneğini işaretleyerek indirim fırsatından yararlanabiliyor. Seçim yapıldıktan sonra indirim tutarı otomatik olarak toplam bilet ücretinden düşülüyor.

Kampanya 17-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında bilet satın alanlar için geçerli olup, uçuş tarihleri ise 1 Eylül ile 22 Ekim 2025 arasında planlanmalı. Bu tarih aralığında seyahat edecek yolcular, uygun fiyatlarla Kuzey Kıbrıs’a seyahat edebilecek. Pegasus’un açıklamasına göre kampanya stoklarla sınırlı olup erken rezervasyon yapanlar avantajlı konumda bulunuyor.

Seyahat Planı Yapanlara Fırsat

Yaz aylarının hareketli seyahat dönemi yaklaşırken, Pegasus’un bu kampanyası Kuzey Kıbrıs destinasyonuna uygun bütçeyle ulaşmak isteyen yolcular için önemli bir fırsat olarak dikkat çekiyor. Gidiş-dönüş biletlerde yüzde 50 indirimle satışa sunulan biletler, tatil planlarını daha ekonomik hale getiriyor.

Yolcular, bilet satın alma işlemlerini Pegasus’un resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kampanya sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rotasında geçerli olup, diğer güzergâhları kapsamıyor. Uçuş rezervasyonu sırasında kampanya seçeneğinin işaretlenmesi indirim için zorunlu.

Pegasus Hava Yolları, kampanya ile özellikle kış dönemi öncesinde Kuzey Kıbrıs’a talebi artırmayı ve yolculara uygun fiyatlı seyahat imkânı sağlamayı hedefliyor. Kampanya kapsamındaki biletlerde yer ve tarih sınırlaması olabileceği için yolcuların erken hareket etmesi öneriliyor.