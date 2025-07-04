Ankara semalarında duyulan jet sesi sonrası Valilikten açıklama geldi

Bugün öğle saatlerinde Ankara’nın birçok ilçesinde duyulan jet uçak sesleri ve ardından gelen patlama benzeri sesler, vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Saat 15.00 ile 16.00 arasında özellikle Beypazarı ve Ayaş çevresinde yoğun şekilde hissedilen bu sesler üzerine, “Ankara’da savaş uçakları neden uçuyor?” ve “Patlama mı oldu?” soruları sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu seslerin ardından Ankara Valiliği’nden resmi bir açıklama geldi. Valilik, yapılan test uçuşlarına dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirdi. Açıklamaya göre, TUSAŞ’a bağlı Mürted tesislerinde modernize edilen bir askeri uçak test uçuşuna çıkarıldı ve bu süreçte ses hızının aşılması planlı olarak gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği: 30 bin feet üzerinde ses aşımı yapıldı

Ankara Valiliği, testin detaylarını şu açıklamayla duyurdu:

“TAI Mürted tesislerinde modernizasyonu yapılan bir askeri uçak, bugün 15.00-16.00 saatlerinde Beypazarı-Ayaş arasında 30 bin feet ve üzerinde test amaçlı ses hızı aşımı yapacaktır. Tedirgin olunmaması bakımından güzergahtaki yöre halkının bilgisine sunulur.”

Bu açıklama sonrasında sosyal medya kullanıcıları derin bir nefes aldı. Zira ilk etapta büyük bir patlama ya da acil bir durum olabileceği düşünülmüştü. Ancak olayın yalnızca planlı bir test uçuşu olduğu netleşti.

Jet motorlarının ses hızını aşmasıyla oluşan “sonik patlama” sesi, birçok kişiyi paniğe sevk etse de bunun teknik bir durum olduğu ve herhangi bir güvenlik tehdidi taşımadığı bildirildi.

Uçak seslerinin yanı sıra duyulan patlama etkisi de bu sonik patlama nedeniyle meydana geldi. Test sırasında 30 bin feet üzerinde ses duvarı aşıldığı ve bu durumun halk arasında alışık olunmayan bir ses etkisi yarattığı kaydedildi.

Ankara Valiliği, benzer testlerin gelecekte de gerçekleşebileceğini belirterek vatandaşların resmi duyurular dışında bilgi kirliliğine itibar etmemesini tavsiye etti.