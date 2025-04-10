Smolensk Uçak Kazasının Yıldönümünde Anma Törenine Müdahale

Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński ve beraberindeki 95 kişinin hayatını kaybettiği Smolensk uçak kazasının 15. yıl dönümünde düzenlenen anma töreni, Rusya’da tansiyonu yükseltti. Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski, Smolensk’teki küçük çaplı törene bir grup Rus protestocunun müdahale etmeye çalıştığını açıkladı.

Anmaya engel olmaya çalıştılar

Krajewski’nin aktardığına göre, 10 Nisan 2010’daki kazanın gerçekleştiği bölgede düzenlenen törende, Rus protestocular pankartlar taşıyarak Polonya karşıtı sloganlar attı. Büyükelçi, protestocuların Ukrayna’daki savaş dâhil olmak üzere birçok konuyu provoke edici biçimde dile getirdiğini ve Polonya’yı terör destekçisi olarak gösteren söylemler kullandığını bildirdi.

Polonya’da da geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlendi

Smolensk kazası, Polonya’da II. Dünya Savaşı sonrası dönemin en büyük ulusal felaketlerinden biri olarak anılıyor. Ülkenin birçok kentinde anma törenleri gerçekleştirilirken, başkent Varşova’daki etkinliklerde merhum Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ikizi ve Hukuk ve Adalet Partisi’nin lideri Jarosław Kaczyński de yer aldı.

96 kişi hayatını kaybetmişti

Kaza, 10 Nisan 2010’da Cumhurbaşkanı Kaczyński ve beraberindeki devlet heyetinin, Sovyetler tarafından Katyn Ormanı’nda katledilen yaklaşık 22.000 Polonyalıyı anmak üzere Smolensk’e gitmek üzere yola çıkmaları sırasında meydana geldi. Kazada, First Lady Maria Kaczyńska, yüksek rütbeli askerler, milletvekilleri, din adamları ve diğer devlet yetkilileriyle birlikte uçakta bulunan 96 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz hâlâ Rusya’da

Kazanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in taziye mesajları ve işbirliği açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkilerde iyimserlik yaratmıştı. Ancak yıllar içinde uçağın enkazının Polonya’ya iade edilmemesi ve Rusya’nın şeffaf davranmaması, iki ülke arasında derinleşen bir güvensizliğe neden oldu.

Kaza sonrası tartışmalar sürüyor

Polonya’da ilk yapılan resmi soruşturma, kazanın pilot hatası ve yoğun sis sebebiyle gerçekleştiğini ortaya koymuştu. Ancak Jarosław Kaczyński, kardeşinin ölümüyle ilgili olarak dönemin Başbakanı Donald Tusk’ı ve Rusya’yı hedef alan iddialarını sürdürdü. Bu iddiaları destekleyen somut bir kanıt bugüne kadar sunulmadı.

Tusk’tan birlik çağrısı

Başbakan Donald Tusk ise anma gününde yaptığı açıklamada, Smolensk kazasının toplumda bölünmeye neden olmaması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Smolensk felaketinin ve kurbanlarının hatırası artık bizi bölmemeli. Topluluğu ve karşılıklı saygıyı yeniden inşa etmek mümkün ve gerekli, hala çok zor olsa bile,” ifadelerini kullandı.

Smolensk kazası nedir?

Smolensk uçak kazası, 10 Nisan 2010’da Polonya Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Rusya’nın Smolensk bölgesinde düşmesiyle meydana geldi. Kazada, aralarında Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński ve eşi Maria Kaczyńska’nın da bulunduğu 96 kişi hayatını kaybetti. Heyet, Katyn Katliamı’nın anma törenine katılmak üzere yola çıkmıştı.