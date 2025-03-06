Rize’de AJet Uçağından Tehlikeli Pas Geçme

AJet’e ait Boeing 737-800 model TC-SOG tescilli uçak, Ankara-Rize seferi sırasında beklenmedik bir olay yaşadı. VF-4268 sefer sayılı uçuş, Rize 06 numaralı piste yaklaşırken mürettebatın yaklaşma profilinde 1700 feet yüksekte kaldığını fark etmesiyle pas geçme kararı aldı.

Ancak bu noktada prosedürlere aykırı bir durum yaşandı. Standart pas geçme prosedürü gereği uçağın deniz üzerine sola dönmesi gerekirken, pilotlar sağa, 9200 feet yüksekliğindeki dağlara doğru manevra yaptı.

Tehlikenin Farkına Vardılar!

Uçak 3000 feet irtifaya ulaşırken mürettebat yanlış yönlendiğini fark etti ve hızlı bir şekilde rotayı düzeltti. Uçak sola, Karadeniz üzerine doğru yönlendirildi ve 6000 feet yüksekliğe çıktı. Pilotlar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra 06 numaralı piste güvenli bir iniş gerçekleştirdi.

Standart Prosedür Nedir?

Pas geçme prosedürü, pilotların bir inişi güvenli şekilde gerçekleştiremeyeceklerini düşündüklerinde uyguladıkları bir yöntemdir. Genellikle uçağın güvenli bir yükseklik kazanarak yeniden konumlanmasını sağlar. Ancak, yanlış bir yönlendirme tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

Bu Olayın Önemi Ne?

Bu olay, pilotların hızlı reflekslerinin ve deneyimlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yanlış yönlendirilen bir uçak, yüksek irtifadaki dağlarla çarpışma riski taşıyabilir. Neyse ki AJet mürettebatı durumu kontrol altına alarak uçuşu güvenli bir şekilde tamamladı.

Bu tür olaylar, havacılık güvenliği prosedürlerinin titizlikle uygulanmasının önemini bir kez daha kanıtlıyor.