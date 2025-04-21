AKSUNGUR’dan Yeni Rekor: Yerli İHA 40 Bin Feet İrtifaya Ulaştı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen çift motorlu insansız hava aracı (İHA) AKSUNGUR, 40 bin feet (yaklaşık 12 bin 192 metre) irtifaya çıkarak yeni bir rekor kırdı. Bu kritik uçuş, yerli savunma sanayinin yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Yerli Motorla Rekor Uçuş: TEI-PD170 En Yüksek İrtifasında

Rekor uçuş, TEI tarafından geliştirilen milli PD170 motorları ile gerçekleştirildi. Her biri 170 beygir güç üreten bu motorlar, AKSUNGUR’a yüksek performans sağladı. TUSAŞ’ın açıklamasına göre, bu irtifa PD170’in şimdiye kadar ulaştığı en yüksek seviye oldu.

Milli Kamera ve Batarya da Test Edildi

Uçuş sırasında ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR AF500 elektro-optik kamera sistemi kullanıldı. Aynı zamanda ASPİLSAN üretimi ısıtıcılı bataryalar da bu yüksek irtifada test edilerek görev başarıyla tamamlandı. Böylece hem görüntüleme hem de enerji sistemleri milli çözümlerle desteklenmiş oldu.

TUSAŞ: “Göklerin Sancaktarı AKSUNGUR 40 Bin Feet’ten Selamlıyor”

TUSAŞ tarafından yapılan resmi açıklamada, “Göklerin sancaktarı AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor” denilerek, milli motor, kamera ve batarya sistemlerinin yüksek irtifada başarıyla test edildiği vurgulandı. Yeni hedefin ise 45 bin feet (yaklaşık 13 bin 716 metre) olduğu belirtildi.

60 Saat Havada Kalabiliyor, 6.500 Kilometre Menzile Sahip

İlk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştiren AKSUNGUR, çift motorlu yapısıyla dikkat çekiyor. 3.300 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olan İHA, 60 saate kadar havada kalabiliyor ve 6.500 kilometre menzile ulaşabiliyor. Saatte 250 km hıza sahip olan sistem, TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA İHA’sıyla birçok ortak bileşen taşıyor.

Milli İHA AKSUNGUR, Türk Savunma Sanayisinin Gücünü Gözler Önüne Seriyor

Yerli motor, kamera ve batarya sistemleriyle uçan AKSUNGUR, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Gelişmiş teknolojik alt yapısıyla hem keşif-gözetleme hem de uzun süreli görevlerde etkin rol üstlenmeye devam ediyor.