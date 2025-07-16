Kanada–İtalya hattında yeni anlaşma açıklandı

Kanada ile İtalya arasında seyahat edenler için büyük kolaylık sağlayacak yeni bir dönem başlıyor. Air Canada ve ITA Airways, yolcularına daha fazla bağlantı noktası ve sorunsuz seyahat deneyimi sunmak amacıyla önemli bir kod paylaşımı anlaşması imzaladı. 21 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak bu anlaşma, hem Avrupa hem de Kuzey Amerika’ya seyahat edenler için ciddi avantajlar getiriyor.

Yapılan anlaşmaya göre, Air Canada yolcuları Roma-Fiumicino Havalimanı’na indikten sonra ITA Airways tarafından gerçekleştirilen 10 farklı uluslararası ve yerel uçuş noktasına kolaylıkla bağlanabilecek. Aynı şekilde ITA Airways yolcuları da Toronto’ya indiklerinde Air Canada’nın Kanada ve ABD’deki 10 noktasına erişim sağlayabilecek.

Kod paylaşımı sayesinde alınan biletlerle tek rezervasyon üzerinden birçok destinasyona kolayca ulaşmak mümkün olacak. Bilet satışları başlamış durumda ve uçuşlar 21 Temmuz itibarıyla başlayacak. Her iki havayolu şirketi bu iş birliğini uzun vadeli bir stratejik ortaklık olarak değerlendiriyor.

Kanada’dan Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’ya yeni rota açılımı

Air Canada, yaz sezonunda İtalya’ya haftalık 39’a kadar uçuş düzenliyor. Yeni eklenen Montreal–Napoli hattıyla birlikte bu ağ daha da güçlenmiş durumda. Anlaşma kapsamında ITA Airways’in uçtuğu Floransa, Palermo, Catania, Kahire, Tel Aviv gibi önemli noktalara bağlantılar sağlanacak. Ayrıca Tiran gibi Balkan destinasyonları da sistemde yer alıyor.

Air Canada, bu iş birliğini kendi İtalya ağının doğal bir tamamlayıcısı olarak görüyor. ITA Airways cephesi ise bu anlaşmayı, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyüme hedefleri açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Kod paylaşımı, yalnızca turistik değil, iş amaçlı seyahat edenler ile Kuzey Amerika’da yaşayan İtalyan vatandaşlar için de önemli kolaylıklar sunacak.

Sadakat programlarında ortak puan sistemi geliyor

Kod paylaşımı anlaşmasıyla birlikte sadece uçuş ağları değil, sadakat programları da entegre edilecek. Air Canada’nın Aeroplan ve ITA Airways’in Volare programları arasında karşılıklı mil kazanma ve harcama sistemleri üzerinde çalışılıyor. Bu entegrasyon tamamlandığında yolcular her iki havayolunda da puan kazanıp harcayabilecek.

Ayrıca anlaşmanın zamanlaması, ITA Airways’in 2026 başlarında Star Alliance’a tam üyelik hedefiyle de örtüşüyor. Bu adım, ITA Airways yolcularının Star Alliance üyesi diğer havayolları ile de entegre hizmet almasının önünü açacak.

ITA Airways ayrıca Lufthansa Grubu’yla yaptığı kod paylaşımı anlaşmalarıyla Avrupa’daki varlığını güçlendirirken, Akdeniz’e dönük sezonluk uçuşlarını da artırıyor. Bu gelişmelerin tümü, yolculara daha fazla seçenek ve daha entegre bir seyahat deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu yeni dönemde Kanada–İtalya arasında uçuş planlayan yolcular, aktarmalarda zaman kazanırken sadakat puanlarıyla da avantaj elde edecek. Uçuşların resmen başlamasıyla birlikte yolcu taleplerine göre güzergâhların daha da genişlemesi bekleniyor.