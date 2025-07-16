Tekelleşme bitiyor! O havayolu şirketinde dev değişim başlıyor

Asya’nın önde gelen taşıyıcılarından Air Macau’da 2025 yılında çok önemli bir dönüşüm süreci başladı. Havayolu şirketi, yıllardır yaşadığı maddi sıkıntıların ardından büyük bir yeniden yapılanmaya gitti. Toplamda 2.4 milyar Pataca (yaklaşık 297 milyon ABD doları) tutarında dev bir sermaye artırımıyla, şirketin çoğunluk hisseleri yeniden dağıtıldı. Artık Air China ve Makao hükümeti, şirketin neredeyse tamamına sahip durumda.

Yapılan son düzenleme ile Air China hisselerini %66.92’den %74.94’e çıkarırken, Makao hükümeti de payını %21.5’ten %24.09’a yükseltti. Böylece iki taraf birlikte şirketin %99’unu kontrol eder hâle geldi. Bu adım, Air Macau’nun son beş yıldır süregelen mali krizini aşmak ve operasyonel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla atıldı.

Beş yıldır zarar açıklıyordu, kayıplar 3.7 milyar patacayı aştı

Air Macau, 2020’den bu yana her yıl zarar açıkladı. 2024 yılında şirketin net zararı 677 milyon Pataca olarak kayıtlara geçti. Pandemi döneminde ise 1 milyar Pataca’yı aşan yıllık kayıplar görüldü. Toplam zarar ise 3.75 milyar Pataca’yı geçti. Tüm bu rakamlar, şirketin neden ciddi bir kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyduğunu açıkça ortaya koydu.

2024’ün ilk döneminde şirketin yolcu sayısı %78,1 artarken, işletme gelirinde de %20,6’lık bir yükseliş yaşandı. Ancak bu büyüme, maliyetleri dengelemek için yeterli olmadı. Hâlihazırda 23 uçağa sahip olan filonun yaş ortalaması 8.5 yıl. Şirket, operasyonel olarak genç sayılabilecek bu filo ile rekabete tutunmaya çalışsa da, finansal istikrarsızlık uzun süredir çözülmeyi bekliyordu.

2026 itibarıyla tek yetki sona eriyor, yeni oyuncular geliyor

Air Macau için 2026 yılı, sadece mali yapı açısından değil, yasal statü açısından da bir dönüm noktası olacak. Şirketin 1995 yılında kazandığı 25 yıllık tekel yetkisi iki kez uzatılmıştı. Ancak Makao Sivil Havacılık Faaliyetleri Yasası’nda yapılan değişiklikle bu ayrıcalık son buluyor. Yeni yasa 2026 Şubat ayında yürürlüğe girecek ve Air Macau’nun şehirdeki tek yerli taşıyıcı olma unvanı sona erecek.

Bu düzenleme, yeni hava yolu şirketlerinin Makao pazarına girişine olanak sağlayacak. Pazarın serbestleşmesiyle birlikte rekabetin artması, hem bilet fiyatlarında düşüş hem de hizmet kalitesinde yükseliş beklentisini beraberinde getiriyor.

Air China ve Makao yönetimi, Air Macau’nun rekabet gücünü artırmak için mali destek sağlarken, yeni dönemde daha verimli ve kârlı bir yapı hedefleniyor. Şirketin gelecekte yeniden yapılandırma kapsamında rota ve filo planlamasında da değişiklik yapması gündemde.

Bu gelişmeler, özellikle Asya içi uçuşlar ve turizm açısından önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Hem bölge halkı hem de turistler için daha fazla seçenek sunulması hedefleniyor.