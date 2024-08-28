Çukurova Uluslararası Havalimanı: Mersin’in Yeni Gözdesi

Çukurova Uluslararası Havalimanı, modern altyapısı ve yüksek yolcu kapasitesi ile dikkat çekiyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hizmete girmesi, Mersin ve çevre illerin ekonomik ve turistik potansiyelini artıracak.

Hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda önemli bir artış yaratacak olan bu havalimanı, bölgeye gelen turist sayısını artırarak yerel ekonomiye de ciddi katkılar sağlayacak.

Havalimanının Kapasitesi ve Özellikleri

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Uluslararası Havalimanı yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, hem yolcu taşımacılığı hem de kargo taşımacılığı açısından bölgeye büyük avantajlar sunacak. Havalimanının stratejik konumu, Ortadoğu ve Avrupa arasındaki hava trafiğinde önemli bir geçiş noktası olmasını sağlayacak.

Havalimanı, Mersin’in Tarsus ilçesi sınırları içerisindeki 6 metre rakımlı ve 800 hektar büyüklüğünde bir alan üzerine kurulmuştur. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan sınıflandırmaya göre CAT-II seviyesindedir.

Havalimanında yolcu ve kargo terminali olmak üzere iki terminal binası bulunmaktadır. Yolcu terminali 110 bin metrekare büyüklüğünde ve 9 milyon yolcu kapasitelidir. Havalimanındaki yapıların toplam kapalı alanı ise 214.180 metrekareyi bulmaktadır.

Havalimanında 3.500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir ana pist bulunurken, 3.500 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yedek bir pist daha bulunmaktadır.

İki adet taksi yolu, 279 bin metrekare genişliğinde 48 uçak kapasiteli apron ve 56 bin metrekare genişliğinde 21 uçak kapasiteli genel havacılık apronu mevcuttur. Hava trafik kontrol kulesi ise ağaç şeklinde tasarlanarak estetik bir görünüme kavuşturulmuştur. Ayrıca, havalimanında 1.477 araç kapasiteli park yeri de yer almaktadır.

Havalimanının Tarihçesi ve Yapım Süreci

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın yapım süreci uzun ve zorlu bir yolculuk oldu. Havalimanının ilk yapım ihalesi 15 Aralık 2011’de gerçekleştirildi. Yap-işlet-devret modeliyle ve 357 milyon Euro bedelle hayata geçirilen bu projede, özel sektör tarafından işletim süresi 9 yıl 10 ay 10 gün olarak belirlendi. Ancak, yüklenici firmanın iflas etmesi nedeniyle 16 Mayıs 2016’da ikinci kez yapım ihalesi gerçekleştirildi. Mart 2018’de üstyapı işleri için yeniden ihaleye çıkıldı.

İlk planlara göre havalimanının inşaatı Mart 2022’de tamamlanacak ve açılışın 29 Ekim 2022’de yapılacağı açıklanmıştı. Ancak proje takvimi uzadı ve resmi açılış tarihi 10 Ağustos 2024 olarak güncellendi. Havalimanı, inşaat aşamasında Çukurova Bölgesel Havalimanı adıyla anılmaktaydı.

Havalimanının hizmete girmesiyle birlikte, Adana’da bulunan Şakirpaşa Havalimanı 11 Ağustos 2024 tarihinde tarifeli uçuşlara kapatıldı.

Bölgeye Katkıları ve Gelecek Potansiyeli

Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın hizmete girmesiyle birlikte, Mersin ve çevresindeki illerdeki ulaşım olanakları önemli ölçüde artacak. Bu durum, yerel halkın ve iş dünyasının seyahatlerini kolaylaştırırken, bölgeye olan yatırım taleplerini de artıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın sadece Mersin için değil, Türkiye’nin havacılık sektörü için de önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bakan, “Bu havalimanı, Türkiye’nin havacılık ağını genişletirken, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacak” dedi.

Havalimanının sahip olduğu yüksek kapasite, özellikle turizm sektöründe önemli bir canlılık yaratacak. Mersin’in tarihi ve doğal güzelliklerini görmek isteyen turistlerin sayısında artış bekleniyor. Ayrıca, havalimanı, iş dünyası için de stratejik bir nokta haline gelecek. Hem yurt içi hem de yurt dışı bağlantıları güçlendirecek olan havalimanı, Mersin ve çevresindeki illerdeki sanayi ve ticaret faaliyetlerine de katkı sunacak.

Ulaşım Kolaylıkları ve Entegrasyon

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Otoyol 21 ve D 400 karayolu bağlantısına sahip olup Tarsus ilçe merkezine 15 km, Adana şehir merkezine 35 km, Mersin şehir merkezine 45 km uzaklıkta yer almaktadır. Havalimanına Adana ve Mersin’den toplu taşıma araçları ile ulaşım olanağı da vardır. Ayrıca, Mersin-Gaziantep yüksek standartlı demiryolunun 2026’da havalimanına uzatılması planlanmaktadır. Havalimanında taksiler ve araç kiralama firmaları da hizmet vermektedir.

Havalimanının Gelecek Potansiyeli

Çukurova Uluslararası Havalimanı, sadece mevcut yolcu ve kargo taşımacılığı ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki gelişmelere de kapı aralayacak.

Havalimanının stratejik konumu, Ortadoğu ve Avrupa arasındaki hava trafiğinde önemli bir geçiş noktası olmasını sağlayacak. Bu durum, havalimanının uluslararası arenada da daha fazla tanınmasını ve kullanılmasını sağlayacak.

Hava Yolları ve Uçuş Noktaları

Havalimanından hizmet verecek hava yolları ve uçuş noktaları şu şekildedir:

Aeroflot Moskova-Şeremetyevo

AJet Ankara Beyrut İstanbul-Sabiha Gökçen Lefkoşa

Corendon Airlines Düsseldorf Köln/Bonn Nürnberg

Eurowings Berlin Düsseldorf Hamburg Stuttgart

Pegasus Antalya Düsseldorf İstanbul-Sabiha Gökçen İzmir Köln/Bonn Milas/Bodrum Lefkoşa Trabzon Van

SunExpress Antalya Düsseldorf İzmir Trabzon

Sezonluk Uçuşlar Berlin Brüksel Frankfurt Hamburg Hannover Londra-Stansted Münih Stuttgart



Sonuç olarak, Çukurova Uluslararası Havalimanı, Mersin ve çevresindeki illerin ekonomik ve turistik potansiyelini artıracak, bölgenin ulaşım olanaklarını genişletecek ve Türkiye’nin havacılık sektöründe önemli bir yer edinecek.

Havalimanının açılması, Mersin’in dünya ile bağlantısını güçlendirirken, bölgenin cazibesini de artıracak. Yüksek yolcu ve kargo kapasitesi ile bu havalimanı, sadece Mersin’e değil, tüm Türkiye’ye önemli faydalar sağlayacak.

ÖZET

Çukurova Uluslararası Havalimanı, Adana, Mersin ve Osmaniye illerine hizmet veren önemli bir ulaşım merkezi olarak dikkat çekiyor.

Mersin’in Tarsus ilçesi sınırları içinde, Karsavran mevkiinde konumlanan bu havalimanı, bölgenin ulaşım ağını güçlendiren stratejik bir nokta haline gelmiştir.

10 Ağustos 2024 tarihinde açılan havalimanı, Adana şehir merkezine 35 km, Mersin şehir merkezine 45 km ve Tarsus ilçe merkezine sadece 15 km uzaklıktadır. Adını bereketli topraklarıyla ünlü Çukurova’dan alan havalimanı, 6 metre rakımıyla dikkat çekerken, 2013 yılında başlayan inşaat sürecini 2024’te tamamlamıştır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yönetilen bu havalimanı, aynı zamanda Niğde’ye de hizmet vermektedir. Bu sayede, bölgenin uluslararası ulaşım ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir rol üstlenmiştir.